TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuralar bugün çekilecek: Hangi ilde ne zaman çekilecek?

81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için kura çekimi bugün (29 Aralık) başlayacak.

500 bin konut için başvuruları 19 Aralık tarihi itibarıyla sona erdi. Bugün başlayacak kuralar ise 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hak sahipliğini belirleyecek kura çekimi, ilk olarak deprem bölgesindeki Adıyaman'da başlatılacak.

Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile yapılacak; asil ve yedek listeler belirlenecek.

30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari'de, 5 Ocak'ta Siirt ve Van’da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman'da kura çekimleri yapılacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.