TOKİ 81 ilde harekete geçti

Haber Merkezi

“Türkiye’de savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi durumlara karşı alınacak önlemler” kapsamında TOKİ, 81 ilde modern sığınak çalışmaları başlattı. Ankara öncelikli olmak üzere bazı şehirlerde inşa çalışmalarına başlandı. Ortadoğu’daki savaş ve gerilimlerin ardından Türkiye’nin sığınak altyapısı yeniden gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, vatandaşların olası bir savaş, afet ya da nükleer sızıntı durumunda korunabileceği alanların inşa edilmesi için adım atıldı.

NTV’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da görüşülen proje kapsamında, TOKİ’nin 81 ilde modern sığınak inşa etmesine karar verildi. Edinilen bilgilere göre, Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde inşa çalışmaları başladı.

Hazırlanan raporlarda, sığınak sisteminde örnek ülkeler olarak İsrail, Japonya ve İsviçre gösterildi. Bu ülkelerdeki altyapıların kriz anlarında sivillerin güvenliği için önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Türkiye’de yapılacak sığınakların da afet ve kriz anlarında hızla erişilebilecek, dayanıklı yapılar olacağı savunuldu.