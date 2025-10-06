TOKİ adıyla yeni dolandırıcılık: Ev sahibi olma hayaliyle 100 binlerce TL kaptırdılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuru detayları henüz açıklanmasa da dolandırıcılar tüm hazırlıklarını tamamlayıp faaliyetlerine başladı.

TOKİ’nin ve e-Devletin resmi sitesiymiş gibi görünen sahte siteler, ev hayali ile erken başvuru yaptığını zannedenleri dolandırarak mağdur ediyor. Vatandaşlar, Şikayetvar üzerinden seslerini duyurmaya çalışarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

TOKİ’DEN VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan TOKİ, vatandaşları dolandırıcılık uyarısında bulunarak şu açıklamada bulundu:

“Son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Dolandırılmamak için bunlara dikkat edin:

TOKİ’ye yapılacak tüm başvurular yalnızca www.toki.gov.tr adresi ve e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir.

Sosyal medya bağlantılarına, SMS ya da e-posta yönlendirmelerine itibar etmeyin.

Web sitelerinin alan adına dikkat edin.

Web sitelerinin alan adına dikkat edin. TOKİ başvurularında bireysel IBAN numaralarına EFT/Havale yoluyla ödeme yapılmaz.

Ödemeler yalnızca yetkili kamu bankalarının sistemleri üzerinden gerçekleştirilir.

e-Devlet girişi görünümlü sitelere karşı dikkatli olun. Dolandırıcılar e-Devlet arayüzünü taklit ederek kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışabilir.

e-Devlet girişi yaptığınız sayfanın güvenli bağlantı (https) ve adres çubuğunda “turkiye.gov.tr” ibaresi olduğundan emin olun.

Platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

“SAHTE TOKİ SİTESİNE 72 BİN TL KAPTIRDIM”

“11/10/2025 tarihinde bir internet sitesi üzerinden TOKİ başvurusu yaptığımı sanarak kişisel bilgilerimi paylaştım ve TOKİ ücreti adı altında 72 bin 280 TL ödeme yaptım. Ödeme sonrasında sürekli olarak ek para talepleriyle karşılaştım ve bu durumdan şüphelenerek internetten araştırma yaptığımda aynı site üzerinden başka mağdurların da olduğunu gördüm. Elimde dekontum mevcut. Şu ana kadar siteyle veya başka bir yetkiliyle iletişime geçemedim. Ödediğim tutarın iadesini talep ediyorum ve bu tür faaliyetlere karşı gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyorum.”

“29 BİN TL ÖDEDİM, BAŞVURUM E-DEVLET’TE GÖRÜNMÜYOR”

“02/10/2025 tarihinde İstanbul Tuzla’daki TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuru yapmak için TOKİ’nin kendi sitesi üzerinden başvuru butonuna tıkladım ve e-Devlet’e yönlendirildim. Yönlendirme sonrası 29 bin 200 TL katılım ücreti ödedim. Ödeme işlemini havale yoluyla gerçekleştirdim ve başvurumun onaylandığına dair bir yazı ekranda çıktı. Ancak daha sonra e-Devlet üzerinden kontrol ettiğimde başvurumun görünmediğini fark ettim. Ödeme yaptığım siteye ait ekran görüntülerim ve ödeme dekontum mevcut. Şikayetvar’da da birçok kişinin benzer şekilde mağdur edildiğini gördüm. TOKİ adına açılan sahte siteler üzerinden yapılan bu yönlendirmeler nedeniyle mağdur edildim ve ödediğim ücretin iadesini talep ediyorum.”

“TOKİ BAŞVURUSU İÇİN EFT YAPTIM, MEĞER SAHTE SİTEYMİŞ”

“TOKİ başvurusu yapmak için internetten arama yaptım ve karşıma çıkan bir siteye yönlendirildim. Site, e-Devlet ara yüzüne benzer şekilde hazırlanmıştı ve güvenilir olduğunu düşündüm. Başvuru işlemini tamamlamak için M. Ç. adına belirtilen IBAN numarasına toplamda 60 bin TL EFT ile ödeme yaptım. Bu süreçte telefon numaramı ve T.C. kimlik numaramı da paylaştım. Ancak daha sonra sitenin sahte olduğunu fark ettim. Siteyle veya parayı gönderdiğim kişiyle tekrar iletişim kurmam mümkün olmadı, herhangi bir iletişim bilgisi bulunmuyor.”

"INSTAGRAM’DA TOKİ BAŞVURUSU TUZAĞINA DÜŞTÜM"

“04/11/2015 tarihinde Instagram üzerinden B.D. adlı kullanıcıyla iletişime geçerek TOKİ konut başvurusu yapmak istedim. Bana e-Devlet ve TOKİ sayfalarına yönlendirilerek işlem yapmam söylendi. Sonrasında 12 bin 470 TL’yi verilen IBAN numarasına EFT olarak gönderdim. Ancak işlem sonrası mağdur oldum. Bankamla iletişime geçtiğimde, karşı tarafın iade yapması gerektiği ve bankanın herhangi bir işlem yapamayacağı belirtildi. Karşı taraftan iade beklemenin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Paramın iadesi için bankamdan destek ve çözüm talep ediyorum. Mağduriyetimin giderilmesini ve tarafıma bilgi verilmesini rica ediyorum.”

“TOKİ ADIYLA İNSANLARI KANDIRIYORLAR”

“tokidenprojem.com adlı sahte bir siteyle karşılaştım. TOKİ İlk Evim projesi adı altında hazırlanmış bu site, oldukça profesyonel görünüyor ve insanları kandırmaya yönelik olarak tasarlanmış. Sitenin yazı fontlarından ve web adresinden şüphelenerek herhangi bir ödeme yapmadım, kişisel bilgi de paylaşmadım. 15 dakika önce bu durumu fark ettim, ne zamandır yayında olduğunu bilmiyorum ancak TOKİ projesi yeni olduğu için dikkat çekiyor. Ayrıca, bu sahte site Instagram üzerinden reklamlar vererek daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyor. Elimde ekran görüntüsü ve bağlantı adresi mevcut. Kullanıcıların mağdur olmaması için bu tür sahte sitelerin kapatılması ve Instagram reklamlarının engellenmesi konusunda yetkililerin acil önlem almasını talep ediyorum. Görenlerin de şikayet etmesini öneriyorum.”

“TOKİ BAŞVURUSU DİYE GİRDİĞİM SİTEDE 105 BİN TL DOLANDIRILDIM!”

“27 Eylül 2025 tarihinde TOKİ İlk Evim başvurusu yapmak amacıyla internette karşıma çıkan ‘https://mobil. taleplerislemi.online/mobilim/proje-onay/proje-655" adresine girdim. Site, e-Devlet başvurusu gibi görünüyordu ve başvuru oluşturmak için IBAN'a para göndermemi istedi. Ekranda, işlem sonunda paranın iade edileceği yazıyordu. Bu nedenle toplamda 4 kez EFT/havale yöntemiyle para gönderdim. İlk üç ödemeyi belirtilen IBAN numarasına ve alıcı olarak E. Ö. adına gönderdim. 12 bin 440 TL, 26 bin 310 TL ve 28 bin 940 TL. Dördüncü ödemeyi ise başka bir IBAN numarasına gönderdim. Alıcı olarak B. A. adına 29 bin 200 TL gönderdim. Toplamda 105 bin TL göndermiş oldum. Her seferinde tekrar para gönderme ekranı çıktı ve başvurum tamamlanmadı. Sadece para gönderdiğime dair dekontlarım mevcut, başka bir onay veya referans numarası almadım. Tüm gönderdiğim paranın iadesini talep ediyorum ve bu tür sitelere karşı yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyorum.”

“SİTE, E-DEVLET’İN BİREBİR KOPYASI”

“26/09/2025 tarihinde kardeşim, TOKİ İlk Evim Konut başvurusu yapmak isterken sahte bir web sitesine yönlendirildi. https://mobil. talepislem.online/mobilim/police-ödemesi adresindeki site, e-Devlet’in birebir kopyası olarak hazırlanmış. Sahte bir ödeme sayfası oluşturuldu. Kura ve sigorta parası adı altında 29 bin 206 TL ödeme yapıldı. Ödeme F. K. adına gerçekleştirildi. Şu ana kadar herhangi bir resmi kuruma başvuru yapılmadı. Bu tür bir durumla ilk defa karşılaşıyoruz. Ödemenin iadesini, sahte web sitesinin kapatılmasını ve sorumluların bulunarak cezalandırılmasını talep ediyorum."

"TOKİ VE E-DEVLET ADINA AÇILAN SAHTE SİTE MAĞDURUYUM"

“14.09.2025 tarihinde, TOKİ adı altında e-Devlet sistemi kullanılarak internet üzerinden yanıltıldım. Güvenilir olduğunu düşündüğüm bir platformda işlem yaparken, e-Devlet logosu ve arayüzü kullanılarak kandırıldım ve M.A. adına 19 bin 200 TL tutarında EFT yaptım. Olayı fark eder etmez hem CİMER’e başvurdum hem de bankamı arayarak durumu bildirdim. Ancak TOKİ ve e-Devlet yetkililerine ulaşamadım. Bu olay ilk defa başıma geliyor ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ödememin iadesi, yetkililer tarafından bilgilendirme yapılması ve sorumluların tespit edilmesi konusunda acil destek talep ediyorum.”