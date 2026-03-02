TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, çekiliş saat kaçta? TOKİ Ankara Kura Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

Ankara’da 31 bin 73 konut için geri sayım başladı. TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, çekiliş saat kaçta yapılacak ve TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi açıklandı mı soruları başvuru yapan binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi yayımlanırken, gözler şimdi kura tarihine çevrildi. İşte TOKİ Ankara kura sürecine ilişkin tüm detaylar...

TOKİ ANKARA KURA BAŞVURUSU KABUL VE REDDEDİLENLER LİSTESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Ankara’da konut başvurusu yapan vatandaşların kabul ve reddedilenler isim listesini yayımladı.

Başvuru durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilgili listeye erişebiliyor. Listede başvurusu kabul edilenler ve başvurusu reddedilenler ayrı ayrı yer alıyor.

TOKİ Ankara konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi için: talep.toki.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABULEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

En çok merak edilen sorulardan biri olan TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı netleşti.

TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü düzenlenecek.

Ancak kura çekilişinin yapılacağı saat ve yer bilgisi henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin saati ve mekanı duyurulduğunda resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

Kura Süreci Nasıl İşleyecek?

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar aynı gün ilan edilecek.

ANKARA TOKİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi, çekilişin yapıldığı gün kuranın tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Sonuçlar “talep.toki.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar il bazında isim listesini kontrol ederek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonucu sorgulama işlemi oldukça basit bir şekilde yapılabiliyor. Kura çekimi gerçekleşen illerde vatandaşlar il bazlı sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Sorgulama Adımları

talep.toki.gov.tr adresine giriş yapın. Başvuru yaptığınız ili seçin. İsim listesi üzerinden kontrol sağlayın.

E-Devlet TOKİ Kura Sonucu Sorgulama

Ayrıca vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden de TOKİ kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. E-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden başvuru durumu ve hak sahipliği bilgileri görüntülenebiliyor.

ANKARA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ tarafından Ankara genelinde toplam 31 bin 73 konut inşa edilecek. Konutların dağılımı ilçe bazında şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21.780 Sincan Temelli 4.000 Akyurt 150 Ayaş 150 Bala 110 Beypazarı 750 Çamlıdere 200 Çubuk 500 Elmadağ 500 Evren 41 Güdül 142 Haymana 150 Kahramankazan 300 Kalecik 150 Kızılcahamam 150 Nallıhan 200 Nallıhan Çayırhan 100 Polatlı 1.500 Şereflikoçhisar 200

TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Ankara kura sonuçları, 3 Mart 2026 tarihinde yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün talep.toki.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta?

TOKİ Ankara kura çekilişinin saat bilgisi henüz açıklanmadı. Saat ve yer bilgisi resmi duyuru ile paylaşılacak.

TOKİ Ankara başvurusu kabul edilenler listesi nereden öğrenilir?

Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden yayımlandı. İlgili listeye talep.toki.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir?

TOKİ kura sonucu, talep.toki.gov.tr adresinden il seçimi yapılarak veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.