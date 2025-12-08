TOKİ Arsa Satışı Ödeme Planı: 2025’te 47 İlde 340 Arsa Satışı, Ödeme Seçenekleri ve Katılım Teminatı

TOKİ, 2025 yılı kapsamında 47 ilde yer alan toplam 340 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. Alıcılar, seçtikleri arsanın bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyerek kalan kısmı 24 aya varan taksitlerle tamamlama avantajına sahip olacak. Daha yüksek indirim isteyenler için peşin ödemede yüzde 20 indirim sunuluyor. Peki, “TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl?”, “Katılım teminatı ne kadar?”, “340 arsa hangi illerde?” İşte tüm detaylar…

TOKİ 2025 ARSA SATIŞI: 47 İLDE TOPLAM 340 ARSA SATILIYOR

TOKİ’nin duyurduğu arsa satışları Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşecek. Satışlar, 11–12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30 itibarıyla düzenlenecek müzayedelerle yapılacak.

Müzayede Adresleri

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri, Macunköy – Yenimahalle

Fiziksel olarak katılamayan yatırımcılar için çevrim içi teklif seçeneği de bulunuyor.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

TOKİ’nin satışa sunduğu 340 arsa, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan birçok ilde bulunuyor. İşte arsaların bulunduğu iller:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

ÖDEME PLANI NASIL?

Arsa almak isteyenler için TOKİ iki farklı ödeme alternatifi sunuyor:

%25 peşin + 24 ay vade

Peşin alımlarda %20 indirim

Bu ödeme planı, yatırımcıların bütçelerini zorlamadan arsa sahibi olabilmesine olanak tanıyor.

KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Açık artırmaya katılacak olanların yatırması gereken katılım teminatı, arsanın muhammen bedeline göre değişiyor. İşte güncel teminat tutarları:

Muhammen Bedel Aralığı (TL) Katılım Teminatı (TL) 0 – 400.000 20.000 400.001 – 1.000.000 50.000 1.000.001 – 2.000.000 100.000 2.000.001 – 4.000.000 250.000 4.000.001 – 8.000.000 500.000 8.000.001 – 14.000.000 750.000 14.000.001 – 32.000.000 1.500.000 32.000.001 – 63.000.000 3.000.000 63.000.001 – 129.000.000 6.000.000 129.000.001 – 322.000.000 15.000.000 322.000.001 ve üzeri 30.000.000

TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl?

Alıcılar bedelin yüzde 25’ini peşin ödeyip kalanını 24 ay vadeyle tamamlayabiliyor. Peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Arsalar hangi illerde?

TOKİ’nin satışa çıkardığı 340 arsa, İstanbul’dan Antalya’ya, İzmir’den Erzurum’a kadar 47 ilde bulunuyor.

Müzayedeler nerede yapılacak?

Müzayedeler İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası ve Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Çevrim içi katılım da mümkün.

Katılım teminatı ne kadar?

Teminat bedeli arsanın muhammen değerine göre 20.000 TL ile 30.000.000 TL arasında değişiyor.

Satış tarihi ne zaman?

Müzayedeler 11–12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da düzenlenecek.