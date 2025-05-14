TOKİ başvurusu 2025 ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılacak? 250 Bin sosyal konut projesi e-Devlet başvuru ekranı

250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılında sosyal konut hayali kuran milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni gelişmeleri duyurdu. “250 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında yürütülen ihaleler, 7 Kasım 2024’te başlamıştı ve bu sürecin Haziran 2025’e kadar devam etmesi planlanıyor. Gözler şimdi TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağına çevrildi.

TOKİ 2025 SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

250 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları için henüz net bir tarih açıklanmadı ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TV100 canlı yayınında konuşan Bakan Kurum:

“Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya göre, başvuruların Haziran 2025 sonrasında başlayacağı ve kampanyanın 2025 yılının sonunda resmi olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kimler Başvurabilecek?

Henüz başvuru şartları açıklanmasa da önceki TOKİ kampanyalarında şu gruplar öncelikli olmuştu:

Evi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

18 yaşını doldurmuş kişiler

Aylık geliri belirli bir sınırın altında olan haneler

Emekliler, gençler ve engelliler için özel kontenjanlar

Bakan Kurum, bu yıl da gençler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için kontenjan ayrılacağını vurguladı.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Ayrıca Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden de başvuru yapılması bekleniyor. Başvuru ekranı açıldığında vatandaşlar:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapacak, TOKİ Sosyal Konut Projeleri Başvuru ekranına yönlendirilecek, Kişisel ve gelir bilgilerini doldurarak başvuru işlemini tamamlayacak.

Türkiye Geneline Yayılacak

Murat Kurum’un açıklamasına göre 2025 yılının sonunda duyurulacak yeni kampanya, 81 ili kapsayacak şekilde planlanıyor. Bakan Kurum, “Bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı vatandaşımıza sunacağız.” dedi.