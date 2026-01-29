TOKİ binaları suya gömüldü

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan 11 kentteki barınma krizi 3 senedir çözülemedi. Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ancak iktidarın seçim malzemesi olmaktan öteye gidemeyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları ise çürük ve eksiklikleriyle bölgede yükseliyor. Bunun son adresi Hatay oldu. Kaba inşaat halindeki TOKİ konutlarının çevresi, yağışların ardından çöplerle birleşerek göle döndü.

İnşaat aşamasındayken dahi sular altında kalan konutların ardından gözler bu kez bölgedeki diğer TOKİ binalarına çevrildi. Son 1 ayda deprem bölgesindeki en az 10 TOKİ binasının yağışların ardından sular altında kaldığı ortaya çıktı. Hatay Samandağ Hıdırbey mahallesinde 11 etaptan oluşan TOKİ konutlarında yağmur sonrası bina duvarlarından sular akmaya başladı, bodrum katlarını ise su bastı. 424 konutluk 1. Etap’tan konut sahibi olan Metin Yüksek yetkililerin sorunlara çözüm bulmadığını söyleyerek yaşananları şöyle anlattı: “İstinat duvarı çökmek üzere. Yağışların ardından toprak kaydığı için elektrik direkleri çöktü çökecek, elektrik kabloları ortada duruyor. Duvarlardan su akıyor, kabarıyor. Bodrum kat su içinde. Ayrıca rampalar dik. Buzlanma olunca ne araçlar durabiliyor ne de yurttaş yürüyebiliyor. Yıllarca konteynerlerde yaşadık, tam evimize kavuştuk dedik karşılaştığımız manzara bu. Evlerimizi iade etmek isteyecek hale geldik. Biz bu kadar eksiği görüyorsak yapım aşamasında ne kadar eksiklik var kim bilir.”

Defne Orhanlı Mahallesi’ndeki, Dikmece ve Gülderen’deki TOKİ konutlarındaki yurttaşlar da aynı sorunlardan şikâyetçi.

***

YURTTAŞ ACİL İNCELEME BEKLİYOR

Sağanak sonrası TOKİ konutlarında yaşananlar, binaların altyapı ve yapı güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Yurttaşlar yetkililere inceleme çağrısı yaptı.

Adıyaman İndere TOKİ B17 parsel, Kuzu Grubu B1 Blok’ta evlerin tavanından sular aktı. Yurttaşlar akan suların altına leğen koyarak önlem aldı.

Antep Karkamış TOKİ evlerinde ise yağmur suları nedeniyle konutlarda ve bina çevrelerinde su birikintileri oluştu. Merdiven boşluğunun tavanında ve yangın tesisatı başta olmak üzere elektrik kablolarının geçtiği kısımdan oluk oluk su aktı. Yurttaşlar “Bu şekilde devam ederse bina çöker” dedi.

Osmaniye Akyar TOKİ Konutları’nda (GB 42) bazı apartmanlar sular altında kaldı. Bodrum katta bulunan elektrik ve su tesisatlarının tamamen suyla doldu. Yurttaşlar rögarların taştığını ve giderlerin çalışmadığını ifade ederek “Elektrik çarpma tehlikesi var, apartman yaşanamaz halde” dedi.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Önsen Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarındaki kazan dairesi yağışların ardından sular altında kaldı.

***

BUNUN ADI AYIPLI MAL SATMAKTIR!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, TOKİ konutlarındaki denetim eksikliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “TOKİ evlerinde, yağmurun ardından çoğu binalarda sorun yaşanıyor. Pencereden, çatıdan, tavandan su alma yaşanıyor. İnşaat özen ve planlama ister. ‘Hızlı inşaat yapacağım’ demek plansızlığın sonucudur. Bir inşaatın süresi vardı. Betonarme, karkas iskeleti çıkarıp ‘Binayı yaptım’ demek doğru değildir. Doğramaları, kapıları, pencereleri itina ister. Eğer dikkate almadan hızlı bir şekilde yapılırsa bu sonuçlar yaşanır. Bir de teknik eleman veya ikincil teknik elemanlar var mı? Hayatlarında daha inşaat görmemiş, ustalık belgesi olmayan kişiler bu işi yaparsa, başımıza bunlar gelir. Buna da ayıplı mal satmak denir. Hukukta bir karşılığı, bir yaptırımı var. Ayrıca TOKİ evleri müşavirlik firmaları tarafından kontrol ediliyor. Denetim yapıldı mı? Bunların gözden kaçmaması gerekir. Özen gösterilmesi gereken liyakatli kişilerin işi yapması lazım. Bu aşamadan sonra buradaki evlerin onarılması şart. Nereden su geldiğinin bulunması ve çalışmalar yeniden yapılması gerekiyor.”