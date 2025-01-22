TOKİ binasında da sensörler aktif değil: Yangını mı bekliyorsunuz?

Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ve sık sık iktidar tarafından seçim malzemesi yapılan TOKİ’nin yaptığı konutlar yaşanılmayacak halde.

Yıllarca teslim edilmeyen binalar çürük ya da eksikleriyle dikkat çekiyor. Peyzaj, altyapı sorunları görülürken duvarlara su temas ettiğinde elektrik çarptığı bile oluyor.

Binalardaki merdivenler kırık, kapılar ve kapaklar sağlam değil.

(Fotoğraflar: BirGün)

MUHATAP YOK

Bu TOKİ projelerinden biri Çorum’daki TOKİ Slimkent konutları. 2018 yılında yapımına başlanan 743 konutluk TOKİ projesi, seçim malzemesi yapılarak 1 Temmuz 2023 tarihinde teslim edileceği belirtildi. Seçimden önce AKP iktidarı tarafından Temmuz 2023’te teslim edileceği açıklanan konutlar, yine teslim edilmeyince, hak sahipleri eylem yaptı. Geçen sene tüm eksikliklerle evlerine taşınan yurttaşlar sorunlar bir yana muhatap dahi bulamadı.

Mülk sahipleri, evlerde kapıların çıtalarının takılmadığı, yangın ve duman sensörlerinin aktifleştirilmediği, panellerin çalıştırılmadığı ve duvarlarda elektrik kaçağı gibi sorunları defalarca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirerek dilekçe verdi. Son dilekçede sorunları sıralayan konut sahiplerine, verilen yanıtta, “Başvurunuzda belirtmiş olduğunuz hususların işin proje ve sözleşmesi kapsamında incelenmesi, bu kapsamda eksik veya kusurlu imalat tespit edilmesi halinde giderilmesi için işin kontrollük hizmetlerini yürüten müşavir firmaya gerekli talimatlar verilmiştir” denildi. Ancak konut sahipleri, gönderilen yanıtın ardından bölgeye Bakanlığa bağlı hiçbir görevlinin yönlendirilmediğini ve diğer dilekçelere de yanıt verilmediğini kaydetti.

Konut sahiplerinden ismini vermek istemeyen bir yurttaş, binaya geçen sene şubat ayında taşındığını söyledi. Taşınırken kendisine eksiksiz teslim aldığına yönelik imza attırıldığını belirten yurttaş şu ifadeleri kullandı: “Sorunlar iç içe. Aidatlar 900 kusüre çıktı. Hizmet alamıyoruz ama aidat isteniyor. Teknik personel ekibi yok. Geçen günlerde ihtiyaçlarımızı listelememiz istendi, ekip geldi ve onlara verdik ama hiçbir işlem yok. Su ve elektrik kaçakları yaşanıyor. Duvara yağmur suyu vurduğunda duvardan elektrik çarpıyor, sigorta atabiliyor. Bizim burada hayati tehlikemiz var. Bu en büyük sorunlarımızdan biri. Banyomdaki sorun için en az 5 kez dilekçe verdim kimse dönüş yapmadı. Çalışmalar yok. Daireleri yaptılar ama içerisi bomboş. Alanda 2 mühendis var ve o da müteahhide çalışıyor. Hiçbir yardımı yok. Aidatlar için de dilekçe verdik ancak değişiklik olmadı.”

Yetkililere seslenen yurttaş, şöyle devam etti: “Eksikliklerin bir an önce giderilip buranın yaşanılır bir hale getirilmesini istiyoruz. Emekliyiz, aldığımız maaş belli. Biz bu giderleri karşılayamayız. İnsanlar mağduriyet içinde evlerini satmak zorunda kalıyor. Buraya bazı yandaş emlakçıların sokulduğunu da düşünüyoruz. Alıyorlar ve kârlarıyla satıyorlar. Biz bu durumun takibinin yapılmasını istiyoruz.”

‘EKSİKLERİ TAMAMLAYIN’

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da bugün saat 15.00’da konut sahipleriyle bir araya gelerek sorunları dinleyeceğini söyledi. Tahtasız, “Süreci duyurmamızdan sonra anahtar teslimleri yapılmaya başlandı ama firma birçok eksiğini aidat yöntemiyle vatandaştan tahsil etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlara ‘Ucuza ev aldınız eksiklikleri de siz tamamlayın’ gibi söylemlerde bulunuldu. AKP’nin aceleci, ‘teslim ettik’ mantığıyla bitmeden verdiği projelerden bir tanesi. Biz sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

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SORUNLARA ÇÖZÜM YOK

Hak sahipleri binalardaki sorunların bazılarını şöyle sıraladı:

• Çevre düzenlemesi yok.

• Temizlik yapılmıyor.

• Duvarda elektrik kaçağı var.

• Pervazlar takılmıyor.

• Gaz ve yangın sensörü çalışmıyor.

• Paneller aktifleştirilmiyor.

• Kapıların çıtaları takılmıyor.