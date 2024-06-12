TOKİ, Çanakkale'deki inşaatına kaçak kat çıktı

TOKİ'nin Çanakkale'de bir inşaatına hem ruhsat almadan başladığı, hem de kaçak kat çıktığı ortaya çıktı. Kaçak katlar için yıkım kararı çıkarken, CHP’li Belediye Meclisi üyesi Egemen Ergun "Ortada kamu zararı var" dedi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye çapında eski yapıların yenilenmesi için çağrılar artarken, Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) deprem bölgesi Çanakkale'de bir inşaatına kaçak kat çıktığı ortaya çıktı.

Buna göre TOKİ, Çanakkale’deki inşaata hem ruhsat almadan başladı, hem de dört kat sınırına uymadı.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre; Esenler Mahallesi’nde yapımı devam eden konut projesinde, dört kat sınırı olan yere beş katlı bina yapılması üzerine mahkeme kararıyla son katlar yıkılmaya başladı. Çanakkale Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Egemen Ergun, "Kuralı koyan, kendi kuralına uymadan kaçak imalat yapıyor" dedi.

Ergun, inşaatla ilgili şu bilgileri verdi: "TOKİ evleri için 2019 yılında kuraları çekildi, 2023’te inşaat çalışması başladı.

TOKİ arazisi olduğu için imar planını Bakanlık, ruhsatı belediye veriyor. Ruhsat alınmadan, kaçak inşaat yapıldığı için Mayıs 2023’te belediye mühürledi."

"Burası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü bir proje" diyen Ergun, şöyle devam etti:

"Kuralı koyan, kendi kuralına uymadan kaçak imalat yapıyor. Demek ki neymiş hava mania (Hava araçlarının geçişlerinin engellenmemesi için düzenlenen yüksekliğe ilişkin imar planı) kriterleri, TOKİ’ye göre değiştirilemiyormuş.

Koskoca devlet kurumu TOKİ’nin geldiği içler acısı durum. Ortada kamu zararı var, betonlar kırılıyor. Koca kepçe çıkarılmış bina üzerine. Alt katlara zarar veriyor. Tasarruf tedbirleri konulan günlerdeyiz, oraya dökülen beton ve demir, vatandaşın cebinden çıkıyor. Müteahhit bunu parasını TOKİ’den alacak."