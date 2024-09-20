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TOKİ'de yüzde 25 indirim kampanyası: Detaylar belli oldu

TOKİ, ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim düzenlemesini duyurdu. Buna göre, TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olanlara ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek.

Güncel
  • 20.09.2024 12:59
  • Giriş: 20.09.2024 12:59
  • Güncelleme: 20.09.2024 13:09
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ'de yüzde 25 indirim kampanyası: Detaylar belli oldu
Fotoğraf: Depophotos

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan yurttaşların ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim sağlanacağını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 23-18 EKİM'DE YAPILACAK

Kurum'un, verdiği bilgilere göre, başvurular 23 Eylül-18 Ekim'de yapılacak.

İndirimden, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.

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