TOKİ evleri yurttaşa eksikleriyle teslim edildi

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Kuruçay Slimkent mevkiinde yapılan TOKİ konutlarının eksiklerle yurttaşlara teslim edilmesine tepki gösterdi.

TOKİ konutlarının eksikliklerine dikkat çeken Tahtasız, "Burası 2021’de teslim edilmesi gerekirken yıllardır uğraşlarımız sonucunda yavaş yavaş teslim edilmeye başlandı. Teslim edilirken de hep eksiklikleri var. Buradan AKP il başkanını, milletvekillerini ve TOKİ başkanını son kez uyarıyorum. Yazıktır, verdiğiniz bu evlerin mutfak dolapları kapanmıyor. Bunların bir sürü eksiği var. Mutfak tezgâhı öyle bir konulmuş ki su olduğu gibi dip tarafa gidiyor. Burada gördüğünüz gibi kapanması gereken yerler kapanmamış. Yani kırığıyla çıkığıyla, bütün pisliğiyle bu anneme bırakılmış. Yani yazıktır günahtır. Kiminin kapısı yok, kiminin laminantı yok. Kiminin duşa kabini yok” dedi.

Tahtasız, ziyaret ettiği evin sahibi Ayşe Demir’e, “Anne sen kendin yapabiliyor musun buraları?” (Evin eksiklerini kastederek) diye sordu. Ayşe Demir, "Yapamıyorum oğlum ah keşke. İki kızım var buraları yapıverin diyorum. İki gözüm var ikisi de hiç görmüyor. Değnek ile böyle böyle tutarak götürüyorum her yere. Asansör de çalışmıyor" dedi. Açıklamalarını sürdüren Tahtasız şunları söyledi: "Ben buraya 2 ay önce geldiğimde kızımız tek başına yaşadığını anne babasının olmadığını söyledi. Onun mutfak tezgâhı yoktu. Dolaplar yine böyle rezillik içindeydi. Böyle bir dolap ben hayatımda görmedim. Yani bu firma resmen sizleri ve devletimizi aldatmış. Verdiğimiz paraları çarçur etmişler."