TOKİ evlerimizin altını oydu

Haber Merkezi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yıldıztabya Mahallesi’nde yapımı süren TOKİ inşaatı nedeniyle meydana gelen zemin kayması sonucu hasar alan evlerinden tahliye edilen yurttaşlar tepkili.

Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde oturma eylemi yapan ve açlık grevi başlatan yurttaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na tepki göstererek ‘‘TOKİ evlerimizin altını oydu. Heyelan bahane, rant şahane. Bizi duyun, yeter’’ dedi.

NÖBET TUTTULAR

2024 nisan ayında Yıldıztabya Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ inşaatı nedeniyle mahallenin zemininde kayma meydana gelmiş, Bahadır ve Taşocağı Dikyol sokaklarında bulunan evlerde hasar oluşmuş ve 46 hane tahliye edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda da aynı inşaat nedeniyle yeni bir kayma meydana geldi ve bu kez Taşocağı Dikyol sokağının Eyüpsultan ilçesine bağlı kısmındaki evlerde hasar oluştu. Hasar alan yaklaşık 140 hanenin 6'sı tahliye edildi.

Tahliyesi gerçekleştiren evlerden bir kısmının yıkımına başlanmışken, evlerinden çıkmak zorunda bırakılan yurttaşlar büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Geçen haftalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü önünde eylem yapan yurttaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi önüne bir hafta sessiz oturma eylemi yaptı. Yurttaşlar dün ise açlık grevine başladı.

Barınma Hakkı Meclisleri Sözcüsü Korkmaz Aslan, söz konusu bölgedeki toprak kaymasının önce Gaziosmanpaşa tarafında meydana geldiğini ardından da geçen günlerde Eyüp tarafında meydana geldiğini söyledi. TOKİ inşaatının 4 yıl önce başladığını anımsatan Korkmaz ‘‘Devam eden inşaat bu evlere hasar verdi. Gaziosmanpaşa tarafında 46 hane mağduriyet yaşıyor. Bunun 44 tanesi tapu tahsisli, iki tanesi tapulu. Eyüp tarafından 5 ya da 6 tane tahliye edildi ama 140'a yakın bağımsız hane etkilendi. Eyüp'le Gaziosmanpaşa arasındaki bir fark şu: Eyüp tarafını riskli alan ilan etmemişlerdi’’ diye konuştu.

Mahallede, TOKİ inşaatı nedeniyle iki kez heyelan yaşanmıştı.

DAVALAR AÇILDI

Aslan, şöyle devam etti: ‘‘Belediye, 2024 nisan ayında yıkım sürecine, bakanlık ve valilik üzerinden dahil edildi. Bizce bu çok büyük hata oldu. Heyelan Eyüp tarafına sıçradıktan sonra vatandaşlar bakanlığın ofisine davet edildi. Oradaki yapılan tekliflere göre vatandaşa, 1+1 daireler için 2 milyon, 2+1'ler için de 2.5 milyon borçlanmayla ev teklif edildi. Bu teklifi kabul etmezlerse moloz parasının kendi hesaplarına yatırılacağı ve bu haktan da mahrum bırakılacağı söylendi. Kabul edilebilir bir teklif değildi. 38 hane imza atmadı. TOKİ inşaatından kaynaklı hasar için tazminat davası açacaklar.’’

MÜŞTERİ OLMAYACAĞIZ

Zeliha Şen adlı yurttaş ise hukuka ve mevzuata aykırı bir şekilde devam ettirilen inşaat çalışmaları nedeniyle geçen yıl meydana gelen toprak kayması sonrası evlerinde ağır hasarlar oluştuğunu anlattı. Bunun ardından mahalleye AFAD, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Kaymakamı ve İstanbul Valisi’nin geldiğini ve 46 hanenin kalıcı konutlara yerleştirileceği, 15 bin lira da yardımı yapılacağı sözünü verdiklerini ancak sözlerin tutulmadığını söyledi.

Şen ‘‘Yaklaşık 1 senedir bize verilen sözlerin tutulmasını bekledik ama sözler tutulmayınca bir çoğumuz evlerimize dönmek zorunda kaldık. 5.500 TL belediye 5.500 TL kaymakamlık 5.500 TL de Çevre ve Şehircilik İklim değişikliği Bakanlığı tarafından olmak üzere 16.500 TL kira ödemesi almamız gerekirken tarafımıza sadece 11.000 TL kira yardımı ödemesi yapıldı. Kira ödemeleri yapılmadığı için insanlar kiralara çıkamadı, gidenler de geri döndü. Ağır hasarlı evlerinde oturdular. Bakanlık ve kaymakamlığın talebi ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan yıkımları, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'na karşı açmış olduğumuz davalar sayesinde durdurduk. 2024'ün son günlerinde yıkım iptal davalarında dava ret kararları sonrasında dosyalarımızı istinafa taşımış olmamıza rağmen şubat ayının başlarında bu sefer Eyüp ilçesine bağlı sokaklarda yollarda ve onlarca evde çatlaklar oluştuktan sonra evlerimiz alelacele gecenin bir yarısı polis ve zabıta zoru ile yıkıldı ve Eyüp ilçesi sınırları içerisinde kalan 6 hane de tahliye edildi’’ dedi.

Bu süreçte belediye ve bakanlıkla ile müzakere masası oluşturduklarını ancak sonuç alamadıklarını anlatan Şen, şöyle devam etti: ‘‘Mücadelemiz sürecek. Bu herkesin beklediği kentsel dönüşüm değil, bu rantsal dönüşüm, bu dertsel dönüşüm. Hak sahibiyken müşteri olmayacağız.’’ Şen, geçen hafta evinin kundaklandığını belirterek ‘‘Bunu taşeron firma yaptı. Yıkamadıkları yerleri yıkıyorlar. Bu mahallede 10'uncu yangın’’ iddiasında bulundu.