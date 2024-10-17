TOKİ inşaatında çalışan işçilerden şantiyede eylem

Ardahan’da TOKİ inşaatında çalışan bir grup alçı ustası, alacaklarını tahsil edemedikleri için mağdur olduklarını yönünde açıklama yaptı.

İşçiler, dememeleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Sinar, oğluyla birlikte 4 ay boyunca alçı işini eksiksiz tamamladıklarını ancak taşeron firma tarafından mağdur edildiklerini belirtti. Sinar, 33 işçiyle birlikte toplamda 10.5 milyon liralık iş yaptıklarını, ancak sadece 3.9 milyon lira ödeme alabildiklerini dile getirdi.

Sinar, durumu şu sözlerle anlattı:

“Şu anda Ardahan TOKİ inşaatında çok mağdur bir vaziyette beklemekteyiz. Burada 9 tane blokun alçı işini oğlum Canberk Sinar, ve Diyarbakır ekip başımız Bayram Bozkurt’la aldık. 4 aylık bir süreç içerisinde bütün işimizi tam ve eksiksiz bir şekilde bitirdik. Taşeron firmasından aldığımız bir iş Hasan Akyasan diye bir taşeron firmaya çalıştık. Ana firma zaten tabelada bilgileri vardır, güçlü bir firmadır ama bizim sözleşmemiz taşeron firma ile. Taşeron firmaya 10 buçuk milyon liralık iş yaptık 4 ayda 3 milyon 900 liralık para harcadık. 33 tane adam çalıştırdım burada. Her gün yarın her gün yarın, mağduriyetimiz diz boyu. Bugün bir şekilde işimizi çözeceğini söyleyenler, geldik şantiyeyi kapattı ve ortadan kaçtılar. Şu soğukta burada sabaha kadar eylemdeyiz. Buradan Ardahan Valiliği’ne Ardahan İL Emniyet Müdürlüğü’ne, TOKİ Genel Müdürlüğü’ne, Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Emeğimizin karşılığı bu şekilde zayi edilmemeli şuan ekibimden sorumlu bir kişi olarak konuşuyorum. Sıkıntım buramda, kanalın dibine itilmiş vaziyetteyim. Burada bana sahip çıkılacağına herkes kaçmış vaziyette. Taşeron firmanın yetkilisini bulamıyoruz.

"BİZ PARAMIZI İSTİYORUZ"

Hesabı yaptık bir türlü, parayı bekliyoruz bir türlü. Nasıl bir çözüme ulaşacağımızı bilmiyoruz. Bakın empati kurun, herkese söylüyorum empati kurun. Bakın canımız yanıyor. Biz paramızı istiyoruz. Bir lira kimseden fazla istemiyoruz. Birinden fazla para talebimiz yok, paramızın bir kısmını sildik dahi. Onu bile alamıyoruz. Taşeron firmadan alacaklıyım ama burada taşeron firmanın haricinde bize el atması gereken müşavir firma, burada neler oluyor demesi gereken bir ana firma bunların söylenmesi gerek, bu işlerin artık çözüme ulaşması gerek. Sinirlerimiz artık son noktada. Bakın söylüyorum çok mağduruz. Mağduriyet bugün biz burada göreceksiniz bu şantiyeden ayrılmayacağız paramızı almadan. Ateş yakıp ateşin başında bekleyeceğiz. Evime gidemiyorum.”

İddialar hakkında konuşan Kuzey Atlantik Yapı İnşaat Firması yetkilisi Hasan Akyasan ise TOKİ’nin ana firmasından ödeme alamadıkları için işini bitiren kişilere ödeme yapamadıklarını söyledi.