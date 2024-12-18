TOKİ inşaatında vinç devrildi: Bir işçi ağır yaralandı

Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde devam eden TOKİ inşaatında vinç devrilmesi nedeniyle bir işçi ağır yaralandı. Ömerbey 2. Etap TOKİ projesinde, üç firmanın oluşturduğu ortaklıkla yürütülen inşaatta, kurulum ve bakımlarının yapılmadığı ileri sürülen vinç içerisinde kullanıcısı varken devrildi. Meydana gelen kazada, vinç operatörü İbrahim Uğurlu ağır yaralandı.

Kazaya ilişkin konuşan Toplu İş Makineleri ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası Başkanı Ahmet Sert, olayın arızalı ve bakımları yapılmamış makine nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

"ÖNEMLİ BİR HASARIN ÇOK BASİT YÖNTEMLERLE ÖRTBAS EDİLMESİ DURUMU VAR"

Devrilen vincin, gerekli onay ve bakımlardan geçmediğini iddia eden Sert, önemli bir arızanın ‘kaynak’ yöntemiyle giderilmeye çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün kaza geçiren arkadaşımız İbrahim Uğurlu, kule vinç operatörü olarak görev yapıyor. Kaza yapılan makine daha önceden farklı yerlerden getirilmiş. Sürekli arıza yapan ve arızaların giderilmediği bir makine. Bu ve benzeri makinelerde kesinlikle imalat yapan yetkili servislerin dışında bir arıza tamir müdahalesi yapılmaması gerekiyor. Olasılıklardan bahsediyorum… Bu makinede gerek makinenin farklı makine parçalarıyla oluşturulmuş olması ya da daha önceden karışmış olduğu bir kazada aldığı darbe sonrası makinenin ölçülerinde ve yapısında bir aksama meydana geliyor. Sürekli ‘pim kırdığı’ söyleniyor. Yine aynı şantiyede… Bir şantiyede bu tarz makinelerin kurulumu yapılırken TÜRKAK’a akredite olan kurumlar tarafından kurulum onayı ve bakımı yapılması gerekiyor. Bu yapılmıyor. Bu şantiyede bu makinenin bir bölgeden başka bir bölgeye yürütüldüğü, bu yapılırken gerekli mevzuat işlemlerinin uygulanmadığı ve makinenin ana taşıyıcı bölümünde bazı kişilerin kaynak yaptığı, oluşan önemli bir hasarın çok basit yöntemlerle örtbas edilmesi durumu var. Bu makineler, şantiyelere girerken makinelerin nereden geldiği, kurulurken TÜRKAK’ın akredite ettiği kuruluşuna onay verilmesi gerekiyor. Bu makinede öyle bir onay yok. Makinelerin yılda bir kez periyodik bakımlarının yapılması lazım. Bunlar yapılmadığı için… Bu makinelerin belirli kapasiteleri var. Ama burada da para hırsı ön plana çıkıyor. Daha küçük kapasiteli makinelerle kapasitesi üzerinde iş yapılması söz konusu. Özellikle kule vinçlerinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve genellikle Avrupa’da kullanılmama niteliğinde olan makineler bir şekilde Türkiye’ye getiriliyor ve burada sahaya sürülüyor. Ölüme sebebiyet veren durumlardan biri de budur. İş makinesi operatörleri olarak bizler, 2024 yılında bizler köle gibi çalıştırılıyoruz.

"ÖZELLİKLE TOKİ ŞANTİYELERİNDE BU OLAYLAR MEYDANA GELİYOR"

Bu olay, sadece Kütahya’daki şantiyeye özel bir durum değil. Bu kaza, eksikliklerin ortaya çıkmasına sebep olan bir kaza oldu. Türkiye’de şu anda çok sayıda iş makinesi operatörleri ve iş kamyonları kullanılıyor. Ama bunların hiçbir şekilde periyodik kontrolleri, kurum raporları ve onayları verilmiyor. Yani çöpten, oradan buradan temin edilen makinelerle bu işlemler yapılmaya çalışılıyor. Sahada şu an Türkiye genelinde, özellikle TOKİ şantiyelerinde bu olaylar meydana geliyor. Denetimin olmaması ya da yok denecek kadar az olması her yerde var. Ama TOKİ şantiyelerinde deprem nedeniyle süre baz alınıyor. O süre içerisinde yetiştirebilmek için işverenler, kısa vadeli planlar ve uygulamalar yapıyorlar. Kanunu, yasaları ve mevzuatı yok sayarak daha kısa sürede daha ucuza mal etmek için kanunları yok sayıyorlar. Yetersiz personel, çok fazla sayıda şantiye olması ve işverenin de bu konuda kanunları hiçe sayarak daha çok para kazanma hırsıyla yapılan davranışlar neticesinde bu olaylar meydana geliyor."