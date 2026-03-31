TOKİ işçileri aylardır kiralarını ödeyemiyor

Hatay’da işçiler aylardır ücretlerini alamadıklarını belirterek eylem yaptı. Ağır çalışma koşulları altında Azerbaycanlı ve İranlı işçilerin de çalıştığı şantiyelerde işçiler, haklarını talep etti.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde Aydın İnşaat, Hekyıl Madencilik ve Hekimoğlu Grup’un ortaklığıyla yürütülen Çekmece-Gazi Mahallesi konut ve dükkân inşaatı şantiyesi ile Samandağ ilçesindeki toplu konut inşaatlarında çalışan işçiler, aylardır ücretlerini alamadıklarını kaydetti.

Toplu İş Makineleri Operatörleri Derneği Başkanı Ahmet Sert, şirketin saha sorumlusunun müdahalelerine rağmen açıklamasını yaptı. Eylemin ardından beton mikser operatörü Ramazan Alaçam’ın işine son verildiği öğrenildi. Sert, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “150- 200 bin lira aralığında değişen hak edişler var. Bu arkadaşlarımız 3 aydır evlerinin kiralarını ödeyemiyorlar. Dolayısıyla burada başka bir sıkıntı da şu, kayıp kaçak şeklinde çalıştırılanlar. Sigortası yapılmayan, sigorta primi aldığı maaştan düşük gösterilenler de var. İşçi, alacağını talep ettiği zaman işten çıkarılmakla tehdit ediliyor ve nihayetinde de çıkartılıyor. Hakları ödenmiyor. Burada en alt sınıfta ana tabakada işçinin emeğiyle yapılan projeler devam ediyor. Müteahhitler taşeron sistemiyle maalesef işlerimizi, meslektaşlarımızı mağdur ediyor.”