TOKİ işçileri "ücretlerini istedikleri için şiddete maruz bırakıldı" iddiası

Hatay’da bir TOKİ şantiyesinde çalışan İranlı işçiler, ücret talebiyle şirket yetkilileriyle yaptıkları görüşmede darp edildiklerini belirtti.

Defne ilçesi Çekmece mahallesinde TOKİ konutlarının yapımında çalışan İranlı işçiler, ana firma Aydın Grup, taşeron firma NMO Elektrik bünyesinde iki aydır çalıştırıldıklarını belirtti.

İşçiler, ''ücretlerini alamadıkları için şantiyedeki şirket yetkilileriyle görüşmeye gittiklerinde şiddete maruz kaldıklarını'' ifade etti. NMO şirket yetkilisi ise ''darp'' iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü.

"PARAMIZI VERMİYORLAR, BİZİ DÖVÜYORLAR"

Bazı işçilerinin kolunun, bacağını ve kalçasının'' kırıldığını ifade eden işçilerden biri, "Bu durum inşaat Aydın’ın durumudur. Biz elektrik işinde çalışıyoruz. Gittik paramızı istedik, bizi dövdüler. İki adamın kalçasını, birinin kolu, birini burnu kırılmış. Türkiye’de bizim paramızı vermiyorlar, bizi dövüyorlar. İnsaniyet bu mu" dedi.

Bir başka işçi de "Aydın inşaat bünyesinde elektrik işi yapıyoruz. 2 aydan fazladır burada çalışıyoruz, paramızı alamadık. Hastaneye gidecek paramız da yok, ambulans gelecekmiş birazdan, bekliyoruz" diye konuştu.

NMO ELEKTRİK YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

NMO elektrik yetkilisi iddialara ilişkin, "Böyle bir şey yok, bu asılsız bir iddia. Biz hiçbir işçiyi darp etmedik. Bizimle alakası yok. NMO elektrik yeleği giyiyorlar diye bizimle çalışmış olmuyorlar. Binlerce işçi var şantiyede. Bizimle alakası yok bu olayın" diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İŞÇİLER ÇATIYA ÇIKMIŞTI

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan ve şehrin çoğunluğunun yeniden yapıldığı Hatay'da, kent dev bir şantiyeye dönüştü. Kentte 80 binden fazla inşaat işçisi çalışıyor.

İranlı ve Afganistanlı işçilerin şirket bünyesinde getirilseler de sigortasız ve çok düşük ücretle çalıştırıldıklarına dair iddialar var. Aydın inşaat bünyesinde çalışan bir grup işçi geçtiğimiz hafta ücretlerini alamadığı için çatıya çıkarak iki gün eylem yapmıştı.