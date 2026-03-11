TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi belli oldu

İstanbul’da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek 100 bin sosyal konutun kura çekimi için beklenen tarih açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bayramdan sonrayı bekleyin" dedi.

KURAYI ERDOĞAN ÇEKECEK

Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura törenin bayramdan sonra gerçekleştirileceğini duyurdu ve kura çekiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağını söyledi.

Kurum, şunları kaydetti:

"Kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında coşkuyla gerçekleştirdik. Şimdi o heyecan İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hızla kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz."