TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ NE ZAMAN? TOKİ İstanbul kura çekilişi için geri sayım başladı

Türkiye genelinde büyük ilgi gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gözler şimdi İstanbul’a çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca vatandaş “TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Özellikle başvurusu kabul edilen adaylar için geri sayım resmen başladı. İşte TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi, kura süreci ve sonuç sorgulama detayları.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura çekilişi, bayramdan sonraki hafta yani 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kura çekiminin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağı ifade ediliyor.

Ancak kura çekilişinin hangi gün yapılacağı henüz netleşmiş değil. Resmi açıklama geldiğinde güncel bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

TOKİ İSTANBUL KONUT PROJESİ DETAYLARI

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da toplam 100 bin konut inşa edilecek. Bu projeyle birlikte dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması hedefleniyor.

Kura katılım hakkı kazananlar

İstanbul projesi için başvurusu kabul edilen vatandaşlar kura çekimine katılmaya hak kazandı. Başvurular aşağıdaki kategorilere göre değerlendirildi:

Şehit aileleri ve gaziler

Emekliler

Engelli vatandaşlar

Gençler

Üç çocuk ve üzeri aileler

Diğer başvuru kategorileri

Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar kura sürecine dahil edildi.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları, il bazlı olarak açıklanmaktadır. Vatandaşlar başvuru yaptıkları il üzerinden isim listelerini kontrol ederek sonuçlara ulaşabilir.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açılacaktır.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru ücretlerinin iade süreci de açıklandı.

Kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade işlemleri başlar.

İade işlemleri başvuru yapılan bankalar üzerinden gerçekleştirilir.

Vatandaşlar banka şubelerinden veya ATM’lerden ücretlerini alabilir.

Başvuru ücreti iadesi detayları

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sırasında yatırılan 5000 TL herhangi bir kesinti olmadan geri ödenir. İade işlemi, başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştirilir.

BAKAN MURAT KURUM’DAN TOKİ İSTANBUL AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kura süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, 81 ilde kura çekimlerinin tamamlandığını ve sıranın İstanbul’a geldiğini belirtti.

Kurum, bayram sonrası İstanbul’da da kura çekimlerinin hızlı şekilde yapılacağını ve 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceğini ifade etti. Ayrıca İstanbul’a özel kiralık sosyal konut projesinin de hayata geçirileceğini duyurdu.

TOKİ İSTANBUL KURA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kura süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

Başvurusu kabul edilen adaylar kura listesine dahil edilir. Kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilir. Hak sahipleri kura ile belirlenir. Sonuçlar resmi olarak ilan edilir.

