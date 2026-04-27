TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı: 100 bin konutun hak sahipleri belirlendi

TOKİ’nin İstanbul ayağında kura süreci tamamlandı. Cumartesi günü başlayan ve canlı yayınla takip edilen çekilişler, 27 Nisan Pazartesi günü sona erdi. Böylece İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için hak sahipleri belirlendi.

5 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU YAPILDI

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurulan proje kapsamında başvurular 10 Kasım 2025’te başlamıştı. Türkiye genelinde 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayılırken, bunun 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan yapıldı.

Kura süreci ise 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başlamış, il il noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle hak sahipleri belirlenmişti. İstanbul’da üç gün süren çekilişin ardından 100 bin kişi konut hakkı kazandı.

81 İLDE KURA SÜRECİ TAMAMLANDI

İstanbul kurasının da tamamlanmasıyla birlikte proje kapsamındaki tüm illerde çekiliş süreci sona erdi. 29 Aralık 2025 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında toplam 506 bin 499 kişi hak sahibi oldu.

SONUÇLAR E-DEVLET VE TOKİ SİTESİNDE

İstanbul’da belirlenen hak sahiplerinin listesi, noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları ayrıca e-Devlet üzerinden “TOKİ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” ekranından öğrenebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, İstanbul’daki kura sürecinin tamamlandığını belirterek kesin listelerin noter onayı sonrası erişime açılacağını duyurdu.

İADELER ATM'LERDEN YAPILACAK

Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.