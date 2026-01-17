TOKİ İstanbul Kurası: TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Ne Zaman? 100.000 Konutlu TOKİ İstanbul Kura Tarihi Açıklandı
TOKİ İstanbul kurası için beklenen açıklama geldi. 100.000 konutlu TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihinin netleşmesiyle birlikte, başvuru yapan vatandaşlar kura gününü yakından takip etmeye başladı. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’daki hak sahipleri, 9–12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek.
Ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın gözü TOKİ’den gelecek açıklamalara çevrildi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için ayrılan 100.000 konut nedeniyle TOKİ İstanbul kurası ne zaman? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura tarihleri netleşti.
100.000 KONUTLU TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için ayrılan 100 bin konutun kura çekilişi, 9 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.
İstanbul’da ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, bu tarihler arasında yapılacak kura çekilişleriyle hak sahiplerini belirleyecek.
TOKİ İSTANBUL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?
TOKİ İstanbul konutları için başvurular, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı.
Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte kura çekilişi takvimi de resmi olarak açıklandı.
TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2026
TOKİ kura çekilişleri, 2026 yılı boyunca il il belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
- 17 Ocak 2026 Cumartesi: Erzurum (4.905 konut), Malatya (9.659 konut)
- 18 Ocak 2026 Pazar: Erzincan (1.760 konut)
- 21 Ocak 2026 Çarşamba: Gaziantep, Tokat
- 22 Ocak 2026 Perşembe: Amasya
- 23 Ocak 2026 Cuma: Kahramanmaraş
- 24 Ocak 2026 Cumartesi: Hatay
- 25 Ocak 2026 Pazar: Ordu
- 26 Ocak 2026 Pazartesi: Osmaniye
- 27 Ocak 2026 Salı: Kilis
- 28 Ocak 2026 Çarşamba: Sinop
- 29 Ocak 2026 Perşembe: Niğde, Kastamonu
- 5 Şubat 2026: Ankara
- 11 Şubat 2026: Çankırı, Bursa
- 12 Şubat 2026: Bolu
- 13 Şubat 2026: Eskişehir, Balıkesir
- 15 Şubat 2026: Konya, Çanakkale
- 16 Şubat 2026: Edirne
- 17 Şubat 2026: Karaman, Tekirdağ
- 18 Şubat 2026: Mersin, Kırklareli
- 20 Şubat 2026: Adana, Kocaeli
- 22 Şubat 2026: Afyonkarahisar
- 24 Şubat 2026: Uşak
- 25 Şubat 2026: Isparta
- 26 Şubat 2026: Burdur
- 27 Şubat 2026: Denizli
- 3 Mart 2026: Muğla
- 4 Mart 2026: Aydın
- 5 Mart 2026: Manisa
- 6 Mart 2026: İzmir
- 9 – 12 Mart 2026: İstanbul
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Vatandaşlar, illere göre düzenlenen canlı kura yayınlarını internet üzerinden takip edebiliyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.
Noter onayının ardından sonuçlar e-Devlet sistemine aktarılıyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipliği durumlarını sorgulayabiliyor.
500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME VE VADE ŞARTLARI
“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında konutlar;
- %10 peşinat
- 240 aya varan vade seçenekleri
şeklinde satışa sunulacak.
Konut Tipleri
- 200 bin adet: 80 m² 2+1 konut
- 150 bin adet: 65 m² 2+1 konut
- 150 bin adet: 55 m² 1+1 konut
İLK TESLİMAT TARİHİ NE ZAMAN?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
TOKİ İstanbul kurası ne zaman?
100 bin konutlu TOKİ İstanbul kurası 9–12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayınlanacak mı?
Evet. Kura çekilişleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?
Sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
500 Bin Sosyal Konut Projesi ödeme şartları neler?
Konutlar %10 peşinat ve 240 aya varan vadelerle satışa sunulacak.