TOKİ İstanbul Kurası: TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Ne Zaman? 100.000 Konutlu TOKİ İstanbul Kura Tarihi Açıklandı

Ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın gözü TOKİ’den gelecek açıklamalara çevrildi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için ayrılan 100.000 konut nedeniyle TOKİ İstanbul kurası ne zaman? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura tarihleri netleşti.

100.000 KONUTLU TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için ayrılan 100 bin konutun kura çekilişi, 9 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

İstanbul’da ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, bu tarihler arasında yapılacak kura çekilişleriyle hak sahiplerini belirleyecek.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

TOKİ İstanbul konutları için başvurular, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı.

Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte kura çekilişi takvimi de resmi olarak açıklandı.

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2026

TOKİ kura çekilişleri, 2026 yılı boyunca il il belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

17 Ocak 2026 Cumartesi: Erzurum (4.905 konut), Malatya (9.659 konut)

18 Ocak 2026 Pazar: Erzincan (1.760 konut)

21 Ocak 2026 Çarşamba: Gaziantep, Tokat

22 Ocak 2026 Perşembe: Amasya

23 Ocak 2026 Cuma: Kahramanmaraş

24 Ocak 2026 Cumartesi: Hatay

25 Ocak 2026 Pazar: Ordu

26 Ocak 2026 Pazartesi: Osmaniye

27 Ocak 2026 Salı: Kilis

28 Ocak 2026 Çarşamba: Sinop

29 Ocak 2026 Perşembe: Niğde, Kastamonu

5 Şubat 2026: Ankara

11 Şubat 2026: Çankırı, Bursa

12 Şubat 2026: Bolu

13 Şubat 2026: Eskişehir, Balıkesir

15 Şubat 2026: Konya, Çanakkale

16 Şubat 2026: Edirne

17 Şubat 2026: Karaman, Tekirdağ

18 Şubat 2026: Mersin, Kırklareli

20 Şubat 2026: Adana, Kocaeli

22 Şubat 2026: Afyonkarahisar

24 Şubat 2026: Uşak

25 Şubat 2026: Isparta

26 Şubat 2026: Burdur

27 Şubat 2026: Denizli

3 Mart 2026: Muğla

4 Mart 2026: Aydın

5 Mart 2026: Manisa

6 Mart 2026: İzmir

9 – 12 Mart 2026: İstanbul

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Vatandaşlar, illere göre düzenlenen canlı kura yayınlarını internet üzerinden takip edebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

Noter onayının ardından sonuçlar e-Devlet sistemine aktarılıyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipliği durumlarını sorgulayabiliyor.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME VE VADE ŞARTLARI

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında konutlar;

%10 peşinat

240 aya varan vade seçenekleri

şeklinde satışa sunulacak.

Konut Tipleri

200 bin adet: 80 m² 2+1 konut

150 bin adet: 65 m² 2+1 konut

150 bin adet: 55 m² 1+1 konut

İLK TESLİMAT TARİHİ NE ZAMAN?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

