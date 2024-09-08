TOKİ konutundaki zamma tepki yağdı

HABER MERKEZİ

Kentsel dönüşüm kapsamında Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ne yapılan TOKİ konutlarında oturan site sakinleri, aidatlara yapılan yüzde 100'e yakın zamlara isyan etti.

Esenler Belediyesi iştirak şirketlerinden Esenler Kentsel Dönüşüm Merkezi (ESKON A.Ş.) önüne yürüyen site sakinleri, zammın geri alınmasını talep etti.

Yapılan zamlara tepki gösteren Hanife Ceylan Adıgüzel, “Bizim aidatlarımız ilk girdiğimizde 400 lira civarındaydı daha sonra 800 oldu şimdi de bin 600 lira oldu. Zam yapılmasına rağmen öyle bir hizmet almıyoruz.

Çünkü burası site değil, mahalle. Belediyenin vermesi gerektiği hizmeti, site olarak biz karşılıyor gibi oluyoruz. Ama burada güvenlik yok. Herhangi bir sosyal donatı alanı yok. Yani bir bedel ödeyeceğimiz bir hizmet yok. O yüzden biz bu aidatları ödemek istemiyoruz veya hizmet almak istiyoruz” dedi. 848 lira aidat ödediğini şimdi ise aidatın bin 594 lira olduğunu söyleyen Salim Kaya, zamma tepki gösterdi. Mustafa Kambur ise “Bu aidat zamlarını kabul etmiyoruz. Yüzde 100 zam mı olur ya? Siz neye göre yüzde 100 zam yapıyorsunuz. Biz bunların düzeltilmesini istiyoruz” diye konuştu.

İLK 2 ETAP TAMAMLANDI

ESKON A.Ş. ve TOKİ tarafından 15 Temmuz Mahallesi’nde 4 etap olarak yapımına başlanan 150 blok ve 7 bin konutun yer aldığı TOKİ konutlarının ilk iki etabı tamamlanmıştı. Esenler TOKİ sitelerinde 2+1 dairenin aidatı 770 liradan bin 470 liraya, 3+1 dairenin aidatı ise 830 liradan bin 593 liraya çıkartılmıştı.