TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? E-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimleri, Türkiye genelinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ev sahibi olma hayaliyle başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir sorusuna net ve hızlı bir yanıt arıyor. Kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenler için hem canlı yayın hem de dijital sorgulama seçenekleri sunuluyor. Peki, TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden nasıl ve nereden sorgulanıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından yürütülen konut projesi kapsamında yapılan kura çekimleri, şeffaflık ilkesi doğrultusunda vatandaşların erişimine açık şekilde gerçekleştiriliyor. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar için birden fazla resmi kanal bulunuyor.

TOKİ kura çekilişleri canlı yayında izlenebiliyor

TOKİ kura çekimleri, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekiminin yapıldığı ildeki başvuru sahipleri, canlı yayın sayesinde kura anını takip edebiliyor ve isimlerini listelerde anlık olarak görebiliyor.

TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından, TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılıyor. Bu sayede vatandaşlar, herhangi bir fiziki başvuruya gerek kalmadan, T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını kolayca sorgulayabiliyor.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

E-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama işlemi oldukça basit adımlarla gerçekleştirilebiliyor. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, aşağıdaki yöntemleri kullanarak sorgulama yapabiliyor.

E-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı için tıklayınız

E-Devlet’te TOKİ kura sonucu nereden bakılır?

E-Devlet Kapısı’na giriş yapılır.

Arama çubuğuna “TOKİ kura” veya “TOKİ” yazılır.

veya yazılır. “Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti seçilir.

hizmeti seçilir. Alternatif olarak “Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” ekranı kullanılır.

Bu ekranlar üzerinden vatandaşlar, başvuru yaptıkları projeye ait kura sonucunu, hak sahipliği durumunu ve proje detaylarını anında görüntüleyebilmektedir.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin tamamlanmasının hemen ardından erişime açılmaktadır. Canlı yayında yapılan çekiliş sonrasında, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama ekranları aktif hale gelir. Böylece vatandaşlar sonuçları aynı gün içerisinde öğrenebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA HANGİ BİLGİLERİ GÖSTERİR?

E-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden aşağıdaki bilgilere ulaşılabilir:

Hak sahibi olup olunmadığı

Başvuru yapılan proje bilgileri

Kura durumu ve sonuç bilgisi

Projenin güncel aşaması

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi YouTube kanalındaki canlı kura çekilişlerinden ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.

E-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?

E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” yazarak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

TOKİ kura sonuçları e-Devlet’te ne zaman görünür?

Kura çekilişi tamamlanır tamamlanmaz, TOKİ kura sonuçları e-Devlet sisteminde erişime açılmaktadır.

TOKİ kura sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilir miyim?

Evet, vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden TOKİ kura sonuçlarını sorgulayabilir.

Hak sahibi olduğumu nasıl anlarım?

E-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama ekranında, başvuru yaptığınız projede hak sahibi olup olmadığınız açık şekilde belirtilmektedir.