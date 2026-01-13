TOKİ kura takvimi: 13-18 Ocak İllere Göre TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Tarihleri

TOKİ kura takvimi, 500 bin sosyal konut hayali kuran yüz binlerce vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 13-18 Ocak 2026 TOKİ kura tarihleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? İşte illere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihleri ve tüm detaylar…

YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NDE KURA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 18 ilin kurası çekildi ve 55 bin 970 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bayburt’ta yapılan son kura çekimiyle birlikte süreçte önemli bir aşama geride kaldı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte “Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak?” sorusu yeniden gündeme geldi.

13-18 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13-18 Ocak 2026 TOKİ kura takvimini kamuoyuyla paylaştı. Bu hafta Erzurum, Malatya, Artvin, Rize ve Erzincan illerinde kura heyecanı yaşanacak.

Belirlenen takvime göre, 13-18 Ocak haftasında toplam 19 bin 386 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

13-18 OCAK 2026 İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ

15 Ocak 2026 Perşembe

Artvin: 1020 konut – Saat: Henüz belli değil

1020 konut – Saat: Henüz belli değil Rize: 2042 konut – Saat: 14:00

Yer: İsmail Kahraman Kültür Merkezi

17 Ocak 2026 Cumartesi

Erzurum: 4905 konut – Saat: Henüz belli değil

4905 konut – Saat: Henüz belli değil Malatya: 9659 konut – Saat: 11:00

Yer: Kemal Sunal Konferans Salonu

18 Ocak 2026 Pazar

Erzincan: 1760 konut – Saat: Henüz belli değil

Not: Kura saatleri değişiklik gösterebilir. Saatlerde güncelleme yapılması halinde en güncel bilgilere TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, illere göre açılan canlı kura yayınlarını online olarak takip edebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

Ayrıca noter onayından sonra sonuçlar e-Devlet sistemine yükleniyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet’e giriş yaparak 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipliği durumlarını öğrenebiliyor.

TOKİ İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Bu illerle ilgili resmi bir duyuru yapıldığında bilgiler güncellenecek.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME VE VADE ŞARTLARI

Ev Sahibi Türkiye sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

200 bin adet: 80 m² 2+1 konut

150 bin adet: 65 m² 2+1 konut

150 bin adet: 55 m² 1+1 konut

İLK TESLİMAT TARİHİ

500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

13-18 Ocak 2026 TOKİ kura takvimi açıklandı mı?

Evet, Bakan Murat Kurum tarafından 13-18 Ocak 2026 TOKİ kura takvimi açıklandı.

Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak?

Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan illerinde kura çekimi yapılacak.

TOKİ kura çekilişleri canlı izlenebilir mi?

Evet, TOKİ kura çekilişleri resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.

İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihleri belli oldu mu?

Hayır, bu iller için kura tarihleri henüz açıklanmadı.