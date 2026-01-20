TOKİ kura takvimi: 20-25 Ocak İllere Göre TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Tarihleri

TOKİ kura takvimi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projeleri arasında yer alan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. 20’den fazla ilde kura süreci tamamlanırken, 20-25 Ocak 2026 TOKİ kura tarihleri için gözler yeni haftaya çevrildi.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE KURA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi hedefleniyor.

Son olarak Şanlıurfa’da gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte hak sahipleri belirlenmeye devam ederken, asil ve yedek listeler il bazında açıklanıyor. Bu süreçte özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir için yapılacak TOKİ kura çekimleri merakla bekleniyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026 (20-25 OCAK)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan 19-25 Ocak 2026 TOKİ kura takvimi doğrultusunda, bu hafta kura çekimi yapılacak iller netleşti.

Tarih Gün Kura Çekimi Yapılacak İller 21 Ocak 2026 Çarşamba Trabzon, Tokat 22 Ocak 2026 Perşembe Amasya 23 Ocak 2026 Cuma Manisa, Kastamonu, Sivas 24 Ocak 2026 Cumartesi Aydın 25 Ocak 2026 Pazar Giresun

Kura çekimlerinin yapılacağı saat bilgisi, TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bazı iller için TOKİ kura çekim tarihleri henüz açıklanmadı.

Bu illere ilişkin kura tarihleri, Toplu Konut İdaresi tarafından her hafta yayımlanan güncel takvim doğrultusunda kamuoyuna duyurulacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Vatandaşlar, illere göre açılan canlı kura yayınlarını online olarak takip edebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

Ayrıca noter onayının ardından sonuçlar e-Devlet sistemine yükleniyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipliği durumlarını öğrenebiliyor.

20-25 Ocak 2026 haftasında hangi illerde TOKİ kura çekimi var?

Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun illerinde TOKİ kura çekimleri yapılacak.

TOKİ kura saatleri belli mi?

Hayır, kura çekimlerinin saat bilgisi TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

İstanbul için kura tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ tarafından ilan edilecek haftalık takvimle duyurulacak.

TOKİ kura sonuçları e-Devlet’te ne zaman görünür?

Kura çekimi tamamlandıktan ve noter onayı alındıktan sonra sonuçlar e-Devlet sistemine yüklenir.