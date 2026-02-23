TOKİ Kura Takvimi: 23-28 Şubat İllere Göre TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Tarihleri

TOKİ Kura Takvimi 23-28 Şubat haftası için açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. 69 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından gözler yeni haftanın kura takvimine çevrildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya üzerinden paylaştığı takvime göre 23-28 Şubat tarihleri arasında kura çekimi yapılacak iller netleşti. Peki hangi illerde kura var? İşte il il TOKİ güncel kura takvimi ve konut sayıları…

TOKİ 23-28 ŞUBAT GÜNCEL KURA TAKVİMİ

500 bin sosyal konut hedefiyle başlatılan proje kapsamında 23-28 Şubat haftasında kura çekimi yapılacak iller ve konut sayıları şu şekilde açıklandı:

İl Konut Sayısı Kura Tarihi Uşak 2.558 24 Şubat Salı Isparta 2.889 25 Şubat Çarşamba Burdur 2.206 26 Şubat Perşembe Edirne 2.530 27 Şubat Cumartesi Denizli 6.370 27 Şubat Cumartesi Osmaniye 2.990 27 Şubat Cumartesi

Belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek çekilişlerle birlikte ilgili illerde hak sahipleri netleşmiş olacak.

69 ŞEHİRDE KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 69 ilde toplam 312 bin 290 konut için kura çekilişi tamamlandı. Böylece yüz binlerce vatandaş hak sahibi olarak belirlendi.

Kura sürecinin kalan illerde de planlanan takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanıyor. Vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabiliyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebiliyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda ilerleyen projede kura çekilişleri etap etap gerçekleştiriliyor. Önce başvurular alınıyor, ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak asil ve yedek listeler belirleniyor.

Kura takvimi haftalık olarak duyurulurken, her hafta farklı illerde çekilişler tamamlanıyor.

23-28 Şubat TOKİ kura takvimi belli oldu mu?

Evet. 23-28 Şubat tarihleri arasında kura çekimi yapılacak iller ve tarihler açıklandı.

Hangi illerde 23-28 Şubat arasında kura çekilecek?

Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye illerinde belirtilen tarihlerde kura çekimi yapılacak.

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Kura sonuçları TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilir.

69 ilde kaç konut için kura tamamlandı?

69 ilde toplam 312 bin 290 konut için kura çekilişi tamamlandı.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi nedir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve 500 bin sosyal konut hedefiyle başlatılan geniş kapsamlı konut projesidir.