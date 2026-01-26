TOKİ kura takvimi: 26-31 Ocak İllere Göre TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Tarihleri

TOKİ kura takvimi, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmayı bekleyen yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açıklanan 26-31 Ocak TOKİ kura tarihleri, yeni haftada hangi illerde kura çekileceğini netleştirdi. Şu ana kadar 32 ilde tamamlanan kura çekimlerinin ardından gözler, yeni hafta programına çevrildi. Peki, TOKİ 26-31 Ocak kura takviminde hangi iller var? İşte illere göre TOKİ kura tarihleri ve tüm ayrıntılar…

TOKİ 26-31 OCAK KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan açıklamayla birlikte 26-31 Ocak kura çekiliş takvimi resmen duyuruldu. Yeni haftada farklı illerde inşa edilecek sosyal konutlar için kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON DURUM

500 bin sosyal konut projesi kapsamında şu ana kadar 32 ilde kura çekimleri tamamlandı. Bu illerde toplam 121 bin 265 konut için hak sahipleri belirlendi. Kura süreci, planlanan takvim doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

TOKİ 26-31 OCAK İLLERE GÖRE KURA TARİHLERİ

TOKİ tarafından açıklanan programa göre 26-31 Ocak tarihleri arasında kura çekimi yapılacak iller ve tarihler aşağıdaki gibidir:

Tarih İl 27 Ocak Salı Kilis 28 Ocak Çarşamba Sinop 29 Ocak Perşembe Niğde 30 Ocak Cuma Aksaray 30 Ocak Cuma Ordu 30 Ocak Cuma Karabük 31 Ocak Cumartesi Samsun 31 Ocak Cumartesi Nevşehir 31 Ocak Cumartesi Bartın

GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

26-31 Ocak kura takvimi öncesinde, Giresun’da inşa edilecek 1.676 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve canlı yayınla yapılan çekilişle birlikte Giresun’daki hak sahipleri de belli oldu.

HANGİ İLLERDE TOKİ KURALARI TAMAMLANDI?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında kuraları tamamlanan 32 il şu şekilde sıralanıyor:

Adıyaman

Şırnak

Hakkari

Siirt

Van

Mardin

Ağrı

Batman

Iğdır

Bitlis

Kars

Muş

Ardahan

Antalya

Bingöl

Tunceli

Gümüşhane

Bayburt

Artvin

Rize

Erzurum

Malatya

Erzincan

Şanlıurfa

Trabzon

Tokat

Amasya

Manisa

Sivas

Kastamonu

Aydın

Giresun

TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi açıklandı mı?

Evet, TOKİ tarafından 26-31 Ocak tarihlerini kapsayan kura çekiliş takvimi açıklandı.

26-31 Ocak tarihlerinde hangi illerde kura çekilecek?

Bu tarihler arasında Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın illerinde kura çekimleri yapılacak.

500 bin sosyal konut projesinde kaç ilde kura çekildi?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında şu ana kadar 32 ilde kura çekimi tamamlandı.

Giresun’da TOKİ kura çekimi yapıldı mı?

Evet, Giresun’da 1.676 konut için kura çekimi noter huzurunda tamamlandı.

TOKİ kura çekimleri nasıl yapılıyor?

TOKİ kura çekimleri, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştiriliyor.