TOKİ Kura Takvimi: 3-8 Şubat İllere Göre TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Tarihleri

TOKİ kura takvimi, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmayı bekleyen yüz binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje çerçevesinde şimdiye kadar 42 ilde kura çekimi tamamlandı ve 148 bin 083 hak sahibi belirlendi. Yeni haftayla birlikte gözler, 3-8 Şubat TOKİ kura takvimine çevrildi.

Bu hafta Kayseri ve Zonguldak ile başlayan kura süreci; Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale’de devam edecek. İşte il il TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihleri ve tüm ayrıntılar…

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KURALARI DEVAM EDİYOR

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kuralar etap etap çekilmeye devam ediyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen çekilişlerle 42 ilde hak sahipleri belirlenirken, yeni haftada 10 ilde daha kura çekimi yapılacak.

Bu haftaki çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte, toplamda 51 ilde TOKİ sosyal konut kuraları tamamlanmış olacak. Kura sonuçları, TOKİ’nin resmi duyuruları doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılıyor.

TOKİ 3-8 ŞUBAT KURA TAKVİMİ (İLLERE GÖRE)

TOKİ tarafından açıklanan kura programına göre, 3-8 Şubat 2026 tarihleri arasında aşağıdaki illerde kura çekimleri gerçekleştirilecek:

Tarih İl Konut Sayısı 3 Şubat 2026 Salı Kayseri 7.562 3 Şubat 2026 Salı Zonguldak 1.872 4 Şubat 2026 Çarşamba Kırşehir 1.633 4 Şubat 2026 Çarşamba Düzce 2.470 5 Şubat 2026 Perşembe Kahramanmaraş 8.195 5 Şubat 2026 Perşembe Afyonkarahisar 4.370 6 Şubat 2026 Cuma Osmaniye 2.990 7 Şubat 2026 Cumartesi Yalova 1.805 7 Şubat 2026 Cumartesi Kırıkkale 1.736

KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar kura çekimi yapılan ve hak sahipleri belirlenen iller şunlardır:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın ve Elazığ.

Bu illerde yapılan çekilişler sonucunda toplam 148 bin 083 vatandaş TOKİ sosyal konutlarında hak sahibi oldu.

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ HAKKINDA ÖNE ÇIKAN BİLGİLER

3-8 Şubat tarihleri arasında 10 ilde kura çekimi yapılacak.

Bu haftaki çekilişlerin ardından 51 ilde kura süreci tamamlanmış olacak.

Kura sonuçları TOKİ’nin duyuruları doğrultusunda ilan ediliyor.

3-8 Şubat TOKİ kura takvimi hangi illeri kapsıyor?

Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale illerini kapsıyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kaç hak sahibi belirlendi?

Şu ana kadar 42 ilde yapılan kura çekimleriyle toplam 148 bin 083 hak sahibi belirlendi.

TOKİ kuraları ne zaman tamamlanacak?

Bu haftaki kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte toplam 51 ilde kura süreci sona erecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilir?

Kura sonuçları TOKİ tarafından yapılan resmi duyurular aracılığıyla açıklanıyor.