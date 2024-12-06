TOKİ kurasından mağduriyet çıkıyor

HABER MERKEZİ

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TOKİ’nin Antep Şahinbey 4200 Adet Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kura sonucunda mağdur olan konut sahiplerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sordu.

Karaca, yaklaşık iki yıl geçmesine karşın konutlarının teslim edilmemesi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara sürece ilişkin hiçbir bilgi verilmediğini ifade ederek vatandaşların kaygılarını aktardı.

Karaca, Bakan Kurum’dan şu soruların yanıtını istedi:

• İki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen konutların inşaatı neden tamamlanmadı?

• Konut yapımı hangi aşamada?

• Geriye kalan hak sahibi için konutları ne zaman teslim edilecek?

• İnşaatı tamamlanacak olan bu konutlar için önceki fiyat mı geçerli olacak?

• Geriye kalan hak sahiplerine bilgilendirme yapılacak mı?