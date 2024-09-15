TOKİ mağduriyeti 5 yıldır sürüyor: "Verilen sözler tutulmadı"

5 yıldır evleri teslim edilmeyen TOKİ mağdurları Tuzla’da eylem yaptı. Yurttaşlar, evlerin inşaatının 5’inci seneye girmesi ve KDV oranlarının artırılması protesto etti. TOKİ mağdurlarının eylemine Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de katılarak destek verdi.

Konut tesliminin gecikmesinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un pandemi sürecini ve 6 Şubat depremlerini bahane ettiği kaydedilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılında Cumhurbaşkanı, Murat Kurum ve Berat Albayrak tarafından müjdelenen sosyal konutlar 1.5 sene içerisinde yapılacak, en az 190 bin, en fazla 250 bin TL ve ödemeler devlet bankalarından 0,49 ile sabit taksit şeklinde olacak ve KDV de yüzde 1 olacaktı. Hak sahipleri belirlendikten sonra 2023 yılına kadar hiç bir somut adım atılmadı. Sabır ve umutla bekledik. 2023 yılı sonunda fiyatlar ve yeni şartlar açıklandı. Sabit ödeme kaldırılmış, KDV 10 olmuş. Evlerin maliyeti ise 2 ile 4.5 milyon arasında olacak şekilde açıklanmıştı. Kısaca seçim öncesi verilen hiç bir söz tutulmamıştı. Yaptığımız eylemler sonrası Murat Kurum Şubat, yerel seçim öncesi bizlerle görüşerek yüzde 25 indirim ve KDV'nin tekrar yüzde 1'e indirileceği sözünü verdi. Ancak KDV için 7 ay geçmesine rağmen somut bir adım atılmadı. Sözler yine bir seçim vaadi olarak kaldı. Evlerin senelerce yapılmamasına gerekçe olarak arsa bulunamadığı ve pandemi sebep gösterildi. Hak sahipleri olarak Buradan sormak istiyoruz. Madem arsa yoktu neden kura çekip 5 sene bizi beklettiniz.Bizler sizin sözünüze güvenerek bir çok fırsatı geri teptik ve devlet sözünü tutar dedik. Madem sabit taksit ile ev vermeyecektiniz neden 2019 yılı seçimler öncesi mecliste ve başvuru evrakında sabit ödeme seçeneğini sundunuz? Şu an inşaatı devam eden etaplarda hala daha tamamlanma oranı yüzde 12 olan yerler mevcut. İnşaatlar yavaş ilerliyor ve bizler bu gidişle 1.5 senede teslim dedikleri evlere 7 senede geçeceğiz. Bir yandan artan kiralar ile ezilirken bir yandan da dar gelirliden sadece peşinat olarak istedikleri 200 ile 400 bin liraları biriktirmeye çalışıyoruz. 100 bin konut projesi tek bir projedir

Zamanında yapabildiğiniz evleri başlangıç şartlarına göre verip, yetiştiremediğiniz evleri malum ekonomik şartlar diye dar gelirliye fatura edemezsiniz.

Geciktiren sizseniz faturayı da siz ödersiniz dar gelirli hak sahipleri değil. TOKİ'nin amacı dar gelirli insanlara sosyal konut yapmaktır. Dar gelirli üzerinden kâr elde etmek değil."