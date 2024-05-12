TOKİ mağdurlarından İstanbul'da eylem: "Beş yıl geçti, inşaatlar hala yavaş ilerliyor"

TOKİ'nin 2019'da başlattığı kapsamında hak sahibi olan ve evleri teslim edilmeyen yurttaşlar, peşinatlar ve taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle İstanbul’daki Maltepe Meydanı’nda eylem yaptı.

TOKİ tarafından 2019 yılında başlatılan “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında hak sahiplerinin mağduriyeti sürüyor. Mağdurlar da taleplerini dile getirmek için eylemlerine devam ediyor. Onlarca kişi, İstanbul’daki Maltepe Meydanı’nda bugün eylem yaptı.

Mağdurlar, “2024 yerel seçimler öncesi Sayın Murat Kurum, TOKİ mağdurlarını dinleyeceğini ve bu sorunu çözmek için ellerinden geleni yapacağını belirtti. Yıl 2024 Mayıs, aradan 5 yıl geçti. Hâlâ inşaat seviyeleri çok düşük ve inşaatlar yavaş ilerliyor” açıklamasını yaptı. Mağdurlar adına açıklamayı Gökmen Yavuz okudu.

"MURAT KURUM, MAĞDURİYETİN ÇÖZÜLECEĞİ SÖZÜ VERDİ"

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştüklerini belirten Yavuz, şunları söyledi:

“TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut gerekçe olarak pandemi ve depremi gerekçe gösterse de gecikmenin arsa bulunamamasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Çözüm olarak Tuzla’ya yapılacak konutların 3 etabın Tuzla’ya, 7 etabın da Maltepe’deki askeri alana yapılacağı söylendi. Bu süreçte Murat Kurum, mağduriyetimizin giderileceğini, başlangıç fiyatları ve koşulları çerçevesinde evlerimizin teslim edileceğine dair bizlere söz verdi ve aynı şekilde TOKİ resmi sitesinde bir duyuru yapıldı. Yerler belirlendi ve Maltepe 2. Etap harici bütün ihaleler yapılmaya başlandı. İnşaatlar belli bir seviyeye ulaşınca fiyatlar açıklandı. Fiyatları görünce hepimiz şok geçirdik. 3 milyonla 4 milyon 250 bin TL arası fiyatlar ve aylık ödemenin ortalama 20 bin TL olması bizlere bir başka mağduriyet yaşattı. Geciken evlerimizn yanı sıra KDV’nin yüzde 1’den yüzde 10’a çıkarılması, sabit taksiti kaldırarak yerine her 6 ayda bir MMA artışlarını yansıtmaları, dar gelirli hak sahiplerini oldukça mutsuz etti.

"DEFALARCA EYLEM YAPTIK"

Bütün hak sahipleri olarak defalarca sokaklarda eylem yaparak aramaya kalktık. 2024 yerel seçimler öncesi Sayın Murat Kurum, TOKİ mağdurlarını dinleyeceğini ve bu sorunu çözmek için ellerinden geleni yapacağını belirtti. Bizlerle bir araya gelerek yüzde 25’i indirim ve KDV konusunda da inşaat alanlarını rezerv alan ilan edip yüzde 10’dan yüzde 1’e düşürüleceği sözünü verdi. Yıl 2024 Mayıs, aradan 5 yıl geçti. Hâlâ inşaat seviyeleri çok düşük ve inşaatlar yavaş ilerliyor. Maltepe 1. Etabı yapan Arsaş firması, 5 aydır zarar ettiği gerekçesiyle işi bırakmış, 5 ayın sonunda fesih işlemi ancak tamamlanmıştır. Ne zaman tekrar başlanacağı konusunda aradığımızda ise verdikleri cevap, 2 ay kadar tekrar ihale edilip alan firmanın etaba devam edecek denmesi. Ne hikmetse 1. Etabı bırakan Arsaş firması, 2. Etabın ihalesini alarak hemen yanındaki etaba başlamıştır. 1. Etabı zarar etme gerekçesi ile yüzde 12 seviyesinde bırakan inşaat firmasının şu an devam ettiği Maltepe 2. Etabı da bırakmayacağının garantisi ne yazık ki bulunmamaktadır.”

"KDV ORANI YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLMELİ"

Yavuz, taleplerini de şöyle sıraladı:

“- KDV oranınına yüzde 10’dan yüzde 1’e düşmesi.

- 6 Ayda bir olacak MMA artışının belli bir rakamda sabitlenmesi.

- Ocak 2025’te ödeyeceğimiz yüzde10’luk peşinattan kalan kısmın silinerek fiyatların bir nebze daha dar gelirli bütçesine uygun hâle gelmesi.

- 1,5 senede teslim sözü verilen evler için 5’inci seneye girmişken inşaatların bir an önce tamamlanması.”

Mağdurlardan Fırat Balta da seçim öncesi verilen vaatlerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.