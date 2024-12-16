TOKİ mağdurunun hakkını verin

Ebru ÇELİK

2019’da duyurulan ‘‘100 bin sosyal konut projesi" kapsamında ev sahibi olmaya hak kazanmış olan TOKİ mağdurları yaptıkları açıklamada, 2019’da dar gelir grubu olarak kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve binlerce insanın mağdur olduğunu söyledi. 2019’da 2 artı 1 daire için 140 bin TL istenirken, bugün teslim edilmeyen evlere 1 milyon 800 bin TL’den başlayarak 3 milyon TL istendiğini belirten yurttaşlar ‘‘Mağduriyetimizi giderin’’ dedi.

Ataşehir’deki İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde dün bir araya gelen TOKİ mağduru yurttaşlar ‘‘TOKİ mağdurun hakkını verin’’, ‘‘Buradan TOKİ’ye sesleniyorum. Sizde hiç vicdan var mı?’’, ‘‘Sabit taksit ve yüzde 1 KDV hakkımızı geri verin’’ yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan Fırat Balta, 2020 yılında imara hazır olmayan arsalar için TOKİ kuralarının başladığını anımsatarak "İmar izni olmadığı işin taşınan proje alanları ardından Covid dönemi sonrasında deprem derken nihayetinde 4 yıl geçti. Proje ilk çıktığında bize verilen söz yüzde 1 KDV 0.49 devlet bankalarından kullandırılacak sabit taksitle ödenmesiydi. Şu an ise yüzde 1 KDV 10’a çıktı. Kaynak yetersizliği denilerek 0.49 banka kredisi ise iptal edildi" diye konuştu. Balta, yerel seçimlerden önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un tekrar söz vererek KDV’yi düşüreceğini ancak seçimlerden sonra bu konuyla alakalı hiçbir açıklama yapmadığını kaydetti. Balta, "Depremin, Covid’in sebebi biz değiliz. Bunların acısı da bizden çıkmamalı. Değişen şartların farkındayız ama Cumhurbaşkanına sesleniyoruz siz de bizim mağduriyetimizi görün ve verdiğiniz sözleri tutun" ifadelerini kullandı. 2019’da da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği sözleri tutmadığını belirten yurttaşlar, KDV oranının yeniden yüzde 1’e indirilmesini talep etti.