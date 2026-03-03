TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, çekiliş saat kaçta? TOKİ Muğla Kura Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek 6 bin 417 konut için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura tarihine çevrildi. TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ve TOKİ Muğla kura başvurusu kabul edilenler listesi açıklandı mı? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 TOKİ Muğla kura sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Saat 11.00’de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Sıtkı Kocaman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılacak.

Çekilişin tamamlanmasının ardından Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

TOKİ Muğla Kura Çekilişi Canlı Nereden İzlenir?

TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri süreci anlık olarak takip edebilecek.

TOKİ MUĞLA KURA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER LİSTESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylece TOKİ Muğla kurasına katılmaya hak kazananlar netleşti.

TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABULEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurusu Kabul Edilenler

Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutlar için;

Şehit ailesi

Gazi

Emekli

Engelli

Genç

Üç çocuk ve üzeri aile

Diğer kategoriler

kapsamında başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar kura çekimine katılmaya hak kazandı.

Başvurusu Reddedilenler

TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden Muğla’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesi de yayımlandı. Başvuru şartlarını sağlamadığı belirlenen adaylar kura çekimine katılamayacak.

MUĞLA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ tarafından Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. İlçe bazlı dağılım şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez (Menteşe) 5.400 Bodrum 500 Fethiye 150 Kavaklıdere 50 Köyceğiz 42 Milas 200 Seydikemer 75

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Muğla kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün TOKİ’nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Kesinleşen isim listeleri noter onayının ardından akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Kampanya kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânı ile satışa sunulacak.

Konut Tipi Metrekare Satış Fiyatı Aylık Taksit 1+1 55 m² 1.800.000 TL 6.750 TL 2+1 65 m² 2.200.000 TL 8.250 TL 2+1 80 m² 2.650.000 TL 9.938 TL

