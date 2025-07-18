TOKİ'nin 250 bin Sosyal Konut Projesi için üç ilde acele kamulaştırma kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu, Uşak ve Trabzon’da belirlenen alanlar için acele kamulaştırma yapılacak.

Güncel 18.07.2025 01:25 Giriş: 18.07.2025 01:25

Güncelleme: 18.07.2025 01:28 Kaynak: ANKA