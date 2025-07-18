TOKİ'nin 250 bin Sosyal Konut Projesi için üç ilde acele kamulaştırma kararı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu, Uşak ve Trabzon’da belirlenen alanlar için acele kamulaştırma yapılacak.
Kaynak: ANKA
TOKİ'nin 250 bin Sosyal Konut Projesi için acele kamulaştırma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Bolu’nun Merkez ilçesi Çömlekçiler Mahallesi, Uşak’ın Merkez ilçesi Dikilitaş Mahallesi, Trabzon’un Araklı ilçesi Özgen Mahallesi'nde belirlenen alanlar acele kamulaştırılacak.
Kararlar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca alınırken, ilgili taşınmazların kamulaştırma işlemleri TOKİ tarafından yürütülecek.