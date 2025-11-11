TOKİ'nin 500 bin konut projesinde ilk gün yapılan başvuru sayısı açıklandı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesine başvurular dün itibarıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında ilk gün yapılan başvuru sayısını açıkladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı" dedi.

Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı.



Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi.



Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz. #EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/Ul6CVGbSQn — Murat KURUM (@murat_kurum) November 11, 2025

Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Ayrıca başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak.