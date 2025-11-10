TOKİ'nin 500 bin sosyal konut başvuruları başladı: Bugün kimler başvurabilecek?

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı.

Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

TOKİ, geçen günlerde başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını açıklamıştı.

Buna göre, 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TC Kimlik Numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.

‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganlı kampanya kapsamında yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla konutlar satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ

ANADOLU İÇİN SATIŞ FİYATI VE ÖDEME PLANI

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATI VE ÖDEME PLANI

İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

KİMLER AVATANTAJLI

Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcalar oluşturacak.

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.

İKAMET ŞARTI

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. 'Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri' kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.

HİÇ EVİ OLMAYANLAR BAŞVURACAK

Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeye vatandaşlar başvuru yapabilecek.