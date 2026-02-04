TOKİ Para İadesi: TOKİ 5.000 TL para iadesi nasıl, hangi bankadan alınır?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında il il yapılan kura çekimleri sonrası, gözler bu kez başvuru ücretlerine çevrildi. Kurada adı çıkmayan binlerce vatandaş, yatırdıkları 5.000 TL TOKİ başvuru ücretinin nasıl geri alınacağını merak ediyor. TOKİ’den yapılan resmi açıklama ise sürecin nasıl işleyeceğini net biçimde ortaya koyuyor.

TOKİ 5.000 TL PARA İADESİ NEDİR?

TOKİ para iadesi, sosyal konut projelerine başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL ön kayıt bedelinin, kurada hak sahibi olamayan vatandaşlara eksiksiz şekilde geri ödenmesidir. Bu iade, TOKİ 500 Bin Konut Projesi kapsamında yapılan tüm geçerli başvurular için uygulanmaktadır.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekiminde hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru bedellerini belirli bir süre sonunda geri alabilmektedir.

TOKİ’nin Resmi Açıklaması

“Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında, başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.”

TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ başvuru parası iade süreci, kura çekiminin tamamlanmasının ardından başlatılır. Kura sonuçları kesinleştikten sonra, TOKİ ile anlaşmalı bankalar ödeme listelerini hazırlar ve en geç 5 iş günü içinde iade işlemlerini gerçekleştirir.

Sadece kurada adı çıkmayanlar değil; aşağıdaki nedenlerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da TOKİ başvuru ücreti iadesi alma hakkına sahiptir:

Gelir şartının aşılması

İkamet şartının sağlanmaması

Başvuran kişinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunması

Başvuru şartlarına aykırı durumların tespit edilmesi

TOKİ BAŞVURU İADE PARASI HANGİ BANKADAN ALINIR?

TOKİ 5.000 TL iade ödemesi, başvuru sırasında ücretin yatırıldığı banka üzerinden yapılır. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları bankanın herhangi bir yetkili şubesine giderek veya bankanın ATM ve mobil bankacılık kanalları üzerinden iade işlemini gerçekleştirebilir.

İade Sürecinde Bilinmesi Gerekenler

İade yalnızca başvurunun yapıldığı banka üzerinden alınır

Başka bir bankaya aktarım yapılmaz

İade için ayrıca dilekçe verilmesi gerekmez

TOKİ 5.000 TL İADESİNDE KESİNTİ YAPILIR MI?

TOKİ tarafından yatırılan iade tutarında herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşlar, başvuru için yatırdıkları 5.000 TL’yi eksiksiz şekilde geri alır. Banka komisyonu veya işlem bedeli uygulanmaz.

TOKİ para iadesi kimlere yapılır?

Kurada hak sahibi olamayan, başvurusu geçersiz sayılan veya şartları sağlamadığı tespit edilen tüm başvuru sahiplerine yapılır.

TOKİ 5.000 TL iade için başvuru yapmak gerekir mi?

Hayır. Kura sonuçları kesinleştikten sonra iade süreci otomatik olarak başlatılır.

TOKİ iade parası ATM’den çekilebilir mi?

Evet. Başvuru yapılan bankanın ATM’lerinden iade tutarı çekilebilir.

TOKİ iade süresi kaç gün sürer?

Kura çekiliş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde iade işlemleri başlar.

TOKİ iade parası başka bir hesaba aktarılabilir mi?

Hayır. İade yalnızca başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştirilir.