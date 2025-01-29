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TOKİ şantiyesinde yangın: 5 konteyner zarar gördü, 4 işçi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Göztepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. 5 konteyner zarar gördü, 4 işçi yaralandı

Güncel
  • 29.01.2025 20:46
  • Giriş: 29.01.2025 20:46
  • Güncelleme: 29.01.2025 20:49
Kaynak: ANKA
TOKİ şantiyesinde yangın: 5 konteyner zarar gördü, 4 işçi yaralandı
ANKA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Göztepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. 29 Ocak 2025 günü saat 11.00 sıralarında çıkan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan yangın sonucu 5 konteyner zararı görüldü. İnşaat işçileri dumandan etkilendi. 4 işçinin hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, yangın nedeniyle şantiyede maddi hasar meydana geldiği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı da kaydedildi.

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