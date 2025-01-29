TOKİ şantiyesinde yangın: 5 konteyner zarar gördü, 4 işçi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Göztepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. 29 Ocak 2025 günü saat 11.00 sıralarında çıkan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan yangın sonucu 5 konteyner zararı görüldü. İnşaat işçileri dumandan etkilendi. 4 işçinin hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, yangın nedeniyle şantiyede maddi hasar meydana geldiği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı da kaydedildi.