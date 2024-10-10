TOKİ soygunu: Kütahya’nın küçük esnafı ayda 55 bin TL’yi nasıl ödesin?

HABER MERKEZİ

Saadet Partisi grubunun dağılmaması için CHP'den Saadet'e geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, sanayi sitesi esnafının mağduriyetini dile getirdi.

Kütahya deyince akla hep Zafer Havalimanı'nın geldiğini ancak bu kez bir sanayi sitesi projesinden bahsedeceğini kaydeden Kasap, "Kütahya'da yapılmakta olan, 2022 yılında ihalesi yapılan ve teslim edilmek üzere olan küçük bir sanayi sitesi projesi var. Burada yaklaşık 490 tane küçük sanayi esnafına dükkân verilecek, iş yeri verilecek. İş yerinin o zamanki protokolle imzalanan bedelinin yüzde 10'u 25 bin lira, 90 metrekarelik dükkân için, diğerleri için de 40 ve 42 bin lira. Yani 420 bin liraya en büyük dükkân, 150 metrekarelik dükkân teslim edilecek iken protokolde, bu ay içinde TOKİ'den gelen temsilciler diyorlar ki ‘Siz aylık 55 bin lira geri ödeme yapacaksınız.’ Bu işyerlerinin maliyeti 4-5 milyon TL'yi buluyor, beş yıl içinde geri ödemeli ve buradan sormak istiyorum: Ya 55 bin lira aylık geri ödeme yapabilecek olan- 80 metrekarelik dükkânda oturan, çalışan küçük bir esnaf 55 bin lira geri ödemeyi nasıl yapabilir? Götürü usulü vergi, basit vergi mükellefi olan..." ifadelerini kullandı.

"TOKİ MARİFETİYLE YAPILAN BİR ZULÜM"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Kasap, "Esnaf ayda 55 bin TL’yi nasıl ödeyecek?" diye sordu.

"TOKİ marifetiyle yapılan bir zulümdür, bir soygundur ve bu soyguna çanak tutuyorsunuz. Bu soygunun derhâl durdurulması gerekiyor" diye konuşan Kasap şunları söyledi:

"Kütahya'nın bu mağduriyetini gidermeniz gerekiyor. Şehir hastanesi de dâhil olmak üzere her şeyde mağdur ettiniz. TOKİ'de yaklaşık 10 bine yakın insanın mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. (Saadet, CHP ve İYİ Parti sıralarından alkışlar) Buradan Maliye Bakanına, Çevre, Şehircilik Bakanına uyarıda bulunuyorum, uyarıda bulunuyorum: Bir sonraki dönemde geleceğiniz yer orası."