TOKİ Taksitleri Sabit mi? TOKİ Taksitleri Artacak mı? 2025 TOKİ Sosyal Konut Ödeme Planı

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında başvurular başladı. Türkiye genelinde binlerce vatandaş, uygun fiyatlı ev sahibi olma hayaliyle başvuru işlemlerine yoğun ilgi gösteriyor. Ancak birçok kişinin aklındaki soru aynı: TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? İşte 2025 yılı TOKİ sosyal konut ödeme planı ve taksit artış oranlarına dair merak edilen tüm detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT KAMPANYASINDA TAKSİTLER SABİT Mİ?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, taksit ödemeleri sabit değildir. Yani her yıl belirli dönemlerde artış yapılmaktadır. Bu artış, memur maaş artış oranına bağlı olarak belirlenir.

TOKİ başvuru bilgilendirme formunda yapılan açıklamaya göre:

“Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış, sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir.”

Bu açıklamaya göre TOKİ taksitleri, yılda iki kez —Ocak ve Temmuz aylarında— memur maaş zam oranına göre güncellenecektir. Dolayısıyla taksitler sabit kalmayacak, dönemsel olarak artacaktır.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ projelerinde konutların adet, metrekare ve fiyat bilgileri ihaleler tamamlandıktan sonra kesinleşmektedir. Ancak ödeme süreci, hak sahiplerinin sözleşme imzaladığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlatılır.

Taksit başlangıcı: Sözleşme tarihini takip eden ay

Sözleşme tarihini takip eden ay Artış dönemi: Yılda iki kez (Ocak ve Temmuz)

Yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) Artış oranı: Memur maaş artış oranına göre

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME KOŞULLARI

Yeni açıklanan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut satışları, uygun taksit seçenekleriyle vatandaşlara sunuluyor. Tüm konutlar %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile satılacak. İstanbul ve Anadolu illerinde taksit tutarları, daire büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

TOKİ 2025 Sosyal Konut Taksit Fiyatları

Bölge Konut Tipi Metrekare Aylık Taksit (TL) Anadolu 1+1 55 m² 6.750 TL Anadolu 2+1 65 m² 8.250 TL Anadolu 2+1 80 m² 9.938 TL İstanbul 1+1 55 m² 7.313 TL İstanbul 2+1 65 m² 9.188 TL İstanbul 2+1 80 m² 11.063 TL

Buna göre İstanbul’daki taksit tutarları, Anadolu illerine göre bir miktar daha yüksek olacak. Ancak tüm illerde ödeme koşulları ve artış oranları aynı şekilde uygulanacak.

TOKİ TAKSİT ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

TOKİ taksit artış oranı, yılda iki kez açıklanan memur maaş zam oranına göre belirlenir. Örneğin memur maaşlarına yüzde 10 zam yapılırsa, TOKİ taksitleri de yüzde 10 oranında artar. Bu sistem, hem güncel ekonomik verilerle uyum sağlar hem de sabit faizli kredi sistemlerinden daha sürdürülebilir bir model oluşturur.

Örnek Taksit Artış Hesaplaması

Dönem Önceki Taksit (TL) Artış Oranı (%) Yeni Taksit (TL) Temmuz 2025 8.000 10 8.800 Ocak 2026 8.800 8 9.504

TOKİ taksitleri sabit mi?

Hayır. TOKİ taksitleri sabit değildir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur zammı oranına göre güncellenir.

TOKİ taksit artış oranı neye göre belirleniyor?

Artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık memur maaş zammı oranına göre belirlenir.

TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor?

Taksit ödemeleri, hak sahibinin sözleşme imzaladığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlar.

İlk artış ne zaman yapılacak?

İlk dönemsel artış, sözleşme tarihine göre TOKİ tarafından belirlenir. Bu genellikle ilk 6 aylık dönemin sonunda uygulanır.