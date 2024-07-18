TOKİ taksitlerinin artış oranı belli oldu

TOKİ taksitlerinin artış oranı yüzde 24 olarak belirlendi. Yeni taksit oranını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut ödemelerinin Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre hesaplanmasıyla artış oranlarını yüzde 24 olarak belirlediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir haberinin olduğunu belirtti.

Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.