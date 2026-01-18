TOKİ takvimi güncelledi: Bu hafta sosyal konut projesinde hangi kentler için kura çekilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura sonuçları ile bu hafta kura çekimi yapılacak illeri internet sitesi üzerinden duyurdu.

29 Aralık 2025'te Adıyaman ile başlayan kura çekimlerinde TOKİ, 23 ilin kura çekimini tamamladı.

Bugün (18 Ocak Pazar) ise TOKİ kuraları Erzincan'da devam edecek.

Yeni haftanın takvimi de TOKİ tarafından duyuruldu.

19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa’da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon’da 3 bin 734, Tokat’ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya’da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa’da 7 bin 459, Kastamonu’da 2 bin 380, Sivas’ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın’da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun’da 1.676 konut için kura çekimi yapılacak.

Kura çekimlerinin yapılacağı saat TOKİ tarafından duyurulacak.

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.