TOKİ uğruna zeytinliklere kepçe

Haber Merkezi

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yeni etap deprem konutu için çok sayıda zeytin ağacı rant uğruna talan ediliyor. Ailesinin son zeytinliği kamulaştırılan Meryem Kutlu, iki haftadır tarlalarda nöbette olduklarını; zeytinliklere tebligat gelmeden kepçelerin girdiğini, ağaçların söküldüğünü belirtti.

Şirket sahibinin valilikten aldığı bir kağıdı göstererek, "Valinin izni var, el konuldu buraya" dediğini aktaran Kutlu, şunları söyledi: "Burası bizim tapulu arazimiz. Buranın tapusu bizdeyken nasıl olup da gelip yüz yıllık ağaçlarımızı söküyorlar? Bir süredir çalışmalar durmuştu. Çok sayıda bina yapıldı. Bir süre bu çalışmalar durdu ama birdenbire yeniden zeytinliklere girdiler. Burası benim ve kardeşlerimin son kalan zeytinliği. Biz buradan geçiniyoruz, buradan zeytinyağımızı çıkarıyoruz. Neden bu kadar bina yapılmışken burada yapılacak binalara ihtiyaç var mı? Bizim gördüğümüz kadarıyla yok."

Kutlu şöyle devam etti: "Buraya madem deprem konutları yapmak için el konuldu neden tapudan düşürülmüyor? Biz bunu da istemiyoruz ama usulüne göre yapılsın. Mülkleri adımızdan düşürmeden binalara başlayacaklar. Zeytinliklerimize kıyacak, doğayı mahvedecekler ve hakkımız olan parayı da bize ödemeyecekler. Burayı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım bu hatadan ve gasptan bir an önce vazgeçerler. Bu kadar doğa katliamı yeter.”