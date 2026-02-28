TOKİ’de ev hayali bitti, iade çilesi başladı

TOKİ’nin 500 bin konut projesine başvuran ancak hak sahibi olamayan yurttaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL’yi geri almakta zorlanıyor. Şikâyetvar’a iade konusunda yapılan başvurularda yaşanan artış dikkati çekti.

Verilere göre TOKİ hakkında 2024’te 369, 2025’te 235 şikâyet kayda geçerken, 2026’nın aynı döneminde bu sayı 736’ya yükseldi. Böylece şikâyet sayısı bir önceki yıla göre yüzde 213 arttı. Haftalık verilere göre de özellikle 2026’nın ilk aylarında belirgin bir yükseliş yaşandı. 16 Şubat haftasında şikâyet sayısı 192’ye ulaşırken bu artışın bir önceki haftaya göre yüzde 79 olduğu görüldü.

İktidar tarafından “Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı” olarak duyurulan ve rekor başvurunun yapıldığı proje ile en az 2 milyon kişinin konuta erişmesi hedefleniyor. 8 milyon 840 bin kişi başvururken tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. Buna göre kura sonucu hak sahibi olmayan yaklaşık 3 milyon 242 bin kişiye başvuru için yatırılan 5 bin TL iade edilecek.

29 Aralık’ta başlayan kura çekimleri devam ediyor. Kuraların tamamlandığı birçok ilde hak sahibi olamayan yurttaşlar, para iadesinde zorluk yaşamaya başladı. Şikâyetvar platformuna yapılan başvurularda, kura çekimlerinin sonuçlanmasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen ödemenin yapılmadığı, banka ve TOKİ’den iade sürecine ilişkin bilgi alınamadığı belirtildi

Yapılan şikâyetlerden bazıları şöyle:

“TOKİ başvurusu için Emlak Katılım mobil uygulaması üzerinden 5.000 TL ödeme yaptım; ancak yaklaşık iki haftadır bu ödemenin iadesini alamıyorum. İlgili ödeme ve başvuruyla ilgili dekont ve işlem bilgileri elimde mevcut olmasına rağmen süreçle ilgili hiçbir dönüş yapılmadı.”

“500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında TOKİ’nin Kocaeli Gebze projesine başvurdum. Kura çekilişi 13 Şubat’ta yapıldı ve sonucum olumsuz olduğu için yatırmış olduğum 5.000 TL başvuru bedelinin iadesini beklemeye başladım. e-Devlet ekranında iade işleminin yapıldığı görünüyor olmasına rağmen, Halkbank üzerinden ödediğim bu 5.000 TL tutar henüz Halkbank hesabıma veya tarafıma geri dönmedi. Üzerinden 10 günden fazla süre geçmesine rağmen para hâlâ Halkbank’a ulaşmamış durumda ve bu belirsizlik mağduriyet oluşturmaktadır. Hem Halkbank’a hem de TOKİ’ye henüz ulaşamadım, ancak iade sürecinin bu kadar uzaması sebebiyle bu durumu Şikâyetvar üzerinden bildirme gereği duydum. “

“TOKİ’nin 500 bin konut projesine başvuru için yaklaşık 3 ay önce 5.000 TL yatırdım. Ancak 2 gün önce ismimin ret listesinde yayınlandığını gördüm ve doğal olarak yatırdığım 5.000 TL’nin iadesini almak istiyorum. Tüm başvuru bilgilerim, dekontlarım ve istenen evraklar eksiksiz olarak elimde mevcut olmasına rağmen sistem üzerinden herhangi bir şekilde iade talebi oluşturamıyorum. Sistemleri düzgün çalışmıyor, iade süreciyle ilgili net bir yol bulamıyorum ve bu nedenle paramı geri alamıyorum.”

“TOKİ işlem iadesi kapsamında yatırdığım 5.000 TL’lik tutarı yaklaşık 1,5–2 ay boyunca kullandınız, şimdi ise iade için 5 iş günü beklememi söylüyorsunuz. 21’inde sonuçlanan işlem için hâlâ bankamatikten iade başvurusu yaptığımda “başvuru bilgisi bulunamadı” uyarısı alıyorum. Halkbank sistemine girdiğimde de iade başvuru bilgisi görünmüyor, Emlak Katılım Bankası’nda da aynı sorunla karşılaşıyorum.”

“Kocaeli 5000 Sosyal Konutlar projesi için yaptığım başvuru kapsamında 11.11.2025 tarihinde banka havalesi ile ödediğim 5.000 TL’lik bedelin iadesini iki gündür alamıyorum. TOKİ’nin internet sitesi üzerinden iade talebi oluşturmaya çalıştığımda sistem sürekli “Bilgilerinizi kontrol ederek tekrar deneyiniz” hatasını veriyor ve işlem hiçbir şekilde tamamlanmıyor.”