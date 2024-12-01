TOKİ’nin betontepesi

Ebru ÇELİK

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yapılan ve turistlerin de gözde adresi olan Kırantepe betonlaşma riskiyle karşı karşıya.

188 bin metrekarelik alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konut yapmak için harekete geçti.

Bölgede yaşayan yurttaşlar projeye tepkili.

TALANA GEÇİT YOK

Havacılık Kulübü Başkanı Kubilay Ertürk, proje alanının hem eğitim için hem de yurttaşların sosyalleşebileceği bir alan olarak kullanıldığını belirterek şöyle konuştu: “TOKİ’nin kalkış alanına ya da çevresine konut yapması, yamaç paraşütü için büyük bir risk. Bu tepe, yalnızca ticaret amaçlı kullanılmıyor. Birçok üniversiteden öğrenciler gelip eğitim uçuşları gerçekleştiriyor. Türkiye’nin en iyi paraşüt yapılacak tepesi burası. Şu ana kadar bir kişi dahi ölmedi, kalkış yapamayanlar en fazla ağaca takılıyor. Sakarya halkı, kalkış yapılan alanımızın yakınında oturup piknik yapıyor, paraşütleri ve manzarayı izleyebiliyor. Yani tepe her kesime olanak sunuyor. Her yıl 20 bine yakın turist geliyor” dedi. Ertürk, doğayı korumak için direneceklerini söyleyerek şöyle devam etti: “TOKİ’ye ve yetkili merciilere bu konuyla alakalı başvurduk ve cevap bekliyoruz. Proje netliğe kavuşursa nöbet tutacağız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın önünde eylemlere başlayacağız. Doğamızın betonlaşmasına asla izin vermeyiz.”

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, projenin bölgeyi betona çevireceğini belirterek “Yamaç paraşütü için çok elverişli bir alan ve dünyanın her yerinden turist akın ediyor bu tepe için. Bu değerli yere TOKİ gelip 769 dairelik konut projesi yapmak istiyor. Bölge halkı olarak bu projeyi asla istemiyoruz, doğamızdan uzak dursunlar. Böylesi bir alanın betona teslim edilmesini kabul etmeyeceğiz. Her projelerinin arkasında doğaya, insana, kente zarar veren bir anlayış var, inanılır gibi değil. Sakarya’da başka yer mi kalmadı? Doğamızı mahvetmek istiyorlar. Bu güzelim yere dokunmasınlar” dedi.

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İLK EVİM PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında “İlk evim, ilk arsam, ilk iş yerim" temalı proje kapsamında Sakarya'da 2 bin 750 sosyal konut yapılacağı açıklanmıştı. Ardından yapılacak bölgeler belirlendi. Hak sahipleri belirlendi ve kura çekimi yapıldı. Maraş depremleri nedeniyle projeler ertelendi. Bir süre sonra yapılacak konut sayısı artırıldı. TOKİ Sakarya’daki konutların ihale tarihlerini de belirlerdi. Kocaali Caferiye Mahallesi'ndeki 325 konutun ihalesi 29 Ocak 2025'te, Taraklı'daki 100 konutun ihalesi ise 24 Şubat 2025’te yapılacak. Ferizli'de inşa edilecek 265 konutun yapım ihalesi 27 Şubat 2025 tarihi seçildi. TOKİ; Hendek'te inşa edilecek 220 konut ile Adapazarı-Serdivan 1. Etap 841 konut ve 2. etap 928 konut için 2025 Mart ayını işaret etti. Bu üç ihale için gün belirtilmedi.