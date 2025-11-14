TOKİ’nin çözüm bulamadığı kriz

İktidarın milyarlarca lira harcayarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Kanal İstanbul güzergâhındaki Sazlıdere Barajı havzasına yaptırdığı binlerce kaçak konutun inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

İnşaatlar Havza Koruma Yönetmeliği’ne aykırılığı sebebiyle İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alındı. İSKİ şantiyeye, “25 Mayıs 2025’e kadar yapılaşmayı kaldırmazsanız yıkım kararı uygulanacak, yıkım ücreti de sizden tahsil edilecektir” şeklinde tebligat gönderdi ama buna rağmen inşaatlar devam etti. TOKİ’nin başvurusuyla da İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İSKİ’nin yıkım kararının yürütmesini durdurdu.

‘BUNLARI YAPARSAK SUÇ İŞLERİZ’

BirGün 12 Eylül 2025’te “Kanalizasyonsuz binalar yükseliyor” başlığıyla yayımlanan haberiyle “İSKİ yetkililerinin kaçak yapılara mevzuat gereği su verilmesinin ve kanalizasyon bağlantısı yapılmasının mümkün olmadığını” ifade ettiğini duyurdu. Yetkililer bunun gerekçelerini şöyle sıraladı:

-“Kaçak yapılara hizmet verirsek suç işleriz. Bu yapılar kaçak olmasaydı temiz su ulaştırmak ve atık suyu arıtma tesisine taşımak için ihale şartnamesi hazırlamamız, ihaleye çıkmamız ve yüklenici firmanın da bu çalışmaları tamamlaması gerekirdi. Bu da haliyle çok uzun bir süreç. Ayrıca bölgedeki arıtma tesislerimizin 75 bin konuttan gelen atık suyu arıtacak kapasitesi yok.

-İlgili kurumların yöneticileri bizim atık ve temiz su hatlarımıza müdahale edip bu konutlara bağlantı götüremez. Bunu yaparlarsa suç işlerler. Suç işlemeyi göze alarak bunu yaparlarsa da yeni bir krize neden olurlar. Örneğin temiz su hattımıza müdahale ederlerse birçok mahalle, binlerce insan susuz kalacak. Yani onların suyunu almış olacaklar. Atık su için kanalizasyon hattımıza müdahalede bulunma şansları ise hiç yok.”

HÂLÂ ÇÖZÜM BULAMADILAR

Konut projesinin bazı etaplarının yıl sonunda tamamlanacağı iddia edilse de konutların hâlâ kanalizasyon ve temiz su bağlantısı yapılmadı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri ise krize karşı çözüm ararken bir yurttaş, Kanal İstanbul bölgesinde milyarlarca lira harcanan ancak kaçak olduğu için su ve kanalizasyon bağlantısı yapılmayan konutları 16 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu.

BİRGÜN’ÜN HABERİ CİMER’E SORULDU

Yurttaşın CİMER’e gönderdiği soruda, “Altyapısız inşaatlara nasıl izin verildiğinin ve bu süreçte sorumluluğu bulunan kişi ve kurumlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatılıp başlatılmadığı, inşaatı tamamlanmış veya devam eden konutların durumu hakkında kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini talep ediyorum” dedi.

TOKİ’nin verdiği yanıtta ise inceleme yapıldığı belirtilerek, “Başvurunuza istinaden gerekli incelemenin yapılması için idaremiz 6 No'lu Uygulama Dairesi Başkanlığı’nca 10 Kasım 2025 tarihinde müşavir firmaya gerekli talimat verilmiştir” denildi.