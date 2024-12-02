TOKİ’nin denize sıfır satışına tepki: Körfezden elinizi çekin

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı’nın, Mavişehir’de TOKİ’ye ait denize sıfır 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanının ikinci kez satışını yapmasına yönelik bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, İzmir’in, dünyada benzeri olmayan körfezi, binlerce yıllık tarihi geçmişi ve çevresindeki doğal ve kültürel mirası ile dünyanın en özel kentlerinden biri olma özelliğini gün geçtikçe kaybettiğine dikkat çekildi. Hızla kirletilen denizi, önlenemeyen nüfus artışı, kaosa dönmüş ulaşımı ve çöken altyapısı ile kentin can çekiştiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İnsan ve doğa kaynaklı her olayın, afet olarak kente geri dönmesi, faturayı İzmir’de yaşayan her bireyin ödemesi şaşırtıcı olmaktan çıkmış durumda. Bile bile ve göstere göstere gelinen durum, merkezi idare-yerel yönetimler ve bir avuç rant odaklı beton lobisinin ortak ürünüdür. Yasa ve yönetmelikler ortada dururken, yıllar boyunca ihanet ile ihlal edilen kıyı kenar çizgisi, üzerindeki devasa yükü taşımaktan yorulmuş birden çok alüvyal ova, yık-yap modeli ile yoğunluğu artırıp alt yapıyı felç etmekten öte bir işe yaramayan uydurma kentsel dönüşüm aldatmacası ile körfezine küskün, dağına öfkeli ve insanına acımasız bir bina yığını haline geldi İzmir.”

Karşıyaka’daki taşınmazın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi’nin tüm ısrar ve itirazlarına rağmen TOKİ tarafından büyük olasılıkla rezidans yapımı amacı ile bir şirkete satıldığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu alan, Mavişehir güneyinde, ırmağın denize açıldığı yerin kıyısında, suya doygun, bina yapımı için elverişsiz alüvyal bir ovanın devamıdır. İzmir’in, kıyı kenar çizgisi kanunu hiçe sayılarak imara açtığı, deprem ve taşkın kaynaklı afetlere açık bu alanında yapılması düşünülen inşaat veya inşaatların kaç katlı ve ne amaçla yapılacağını bilmiyoruz” denildi.

KÖRFEZDEN ELİNİZİ ÇEKİN

30 Ekim depreminin hatırlatıldığı açıklamada, “Körfezin ekolojik dengesini bozan, taşkın riski ile burun buruna, deprem esnasında sıvılaşma ve yanal yayılmaya açık bu ve buna benzer alanların imara açılmasının faturasını 30 Ekim’de 117 yurttaş, 15 bin bina ve 400 milyon dolar kaybederek hala anlamamış yetkilileri bir kez daha kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü kimliğimizle uyarıyoruz: körfezden elinizi çekin” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Mavişehir’de bulunan alan, 2020 yılında TOKİ tarafından, “yatırımcıya fırsat” sloganıyla satışa çıkarılmış, tepkiler üzerine satıştan vazgeçilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tekrar satışa çıkan alanın ihalesine kamuda kalması için girmişti. 321 milyon liradan başlayan ihaleye, AKP’li Yönetici Niyazi ve Sabri Memur kardeşler de, Samus Turizm firması aracılığıyla katılmıştı. Açık artırma sonucunda şirket, 508 milyon lira teklif vererek tartışmalı alanın yeni sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise satışın iptali için mahkemeye başvurdu.