TOKİ’nin önceliği hastane değil cami

Deprem konutu inşaatlarındaki aksaklıklar, yurttaşların konutlarına kavuşamaması ve hatalı uygulamalar ile tartışılan TOKİ'nin sosyal donatı inşaatı verileri belli oldu. TOKİ’nin 2003-2025 döneminde inşa ettirdiği cami sayısının öğrenci yurdu sayısını beşe katladığı belirlendi.

TOKİ’nin 2003-2025 dönemine yönelik sosyal donatı üretim verileri, TBMM’ye gönderildi. Okul, hastane, öğrenci yurdu ve stadyum gibi yapıları kapsayan sosyal donatıların türlerine göre dağılımı dikkati çekti. Cami inşaatlarının, toplam sosyal donatı inşaatları içindeki ağırlığı verilere yansıdı.

TOKİ’nin verilerine göre, 2003-2025 döneminde kamu kaynaklarıyla toplam 21 stadyumun yapımı tamamlandı. TOKİ öncülüğünde inşa ettirilen hastane sayısı 270, öğrenci yurdu sayısı 220, sağlık ocağı sayısı ise 100 olarak kayıtlara geçti.

Siyasal iktidarın, “81 ile üniversite” politikası nedeniyle yükseköğretimde derinleşen barınma krizine karşın yalnızca 220 öğrenci yurdu yapan TOKİ’nin, buna karşın bin 144 caminin yapımını tamamladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yatıp yuvarlanırsınız” ifadesiyle müjdelediği seçim vaadi millet bahçeleri de TOKİ eliyle inşa ettirilen sosyal donatıların arasına girdi. Buna göre, büyük bölümü 2020-2024 döneminde inşa edilenlerden oluşmak üzere, TOKİ eliyle toplam 190 millet bahçesinin inşası tamamlandı.