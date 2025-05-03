TOKİ’nin önceliği yurt değil cami!

Deprem konutu inşaatlarındaki aksaklıklar, yurttaşların konutlarına kavuşamaması ve hatalı uygulamalar ile tartışılan TOKİ’nin sosyal donatı inşaatı verileri belli oldu. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur’un TBMM’de açıkladığı veriler, iktidarın tercih ve yönelimlerine de ayna tuttu. TOKİ’nin inşa ettirdiği cami sayısının öğrenci yurdu sayısını beşe katladığı öğrenildi.

CAMİ AĞIRLIĞI

Sungur, TBMM KİT Komisyonu’nun TOKİ’nin 2023 Yılı Sayıştay Raporu’nun görüşüldüğü toplantısına katıldı. Toplantıda, TOKİ’nin inşa ettirdiği sosyal donatıların Mayıs 2025 itibarıyla dağılımı paylaşıldı.

TBMM’de açıklanan bilgilere göre TOKİ, 2003-2025 döneminde toplam 60 bin 73 sosyal donatı inşa ettirdi. Okul, hastane, öğrenci yurdu ve stadyum gibi yapıları kapsayan sosyal donatıların türlerine göre dağılımı dikkati çekti. Cami inşaatlarının, toplam sosyal donatı inşaatları içindeki ağırlığı verilere yansıdı.

TOKİ’nin verilerine göre, 2003-2025 döneminde kamu kaynaklarıyla toplam 21 stadyumun yapımı tamamlandı. TOKİ öncülüğünde inşa ettirilen hastane sayısı 270, öğrenci yurdu sayısı 220, sağlık ocağı sayısı ise 101 olarak kayıtlara geçti.

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SADECE 220 YURT

İktidarın, “81 ile üniversite” politikası nedeniyle yükseköğretimde derinleşen barınma krizine karşın 220 öğrenci yurdu yapan TOKİ’nin, buna karşın 1179 caminin yapımını tamamladığı bildirildi. TOKİ’nin 2003-2025 döneminde yaptığı sosyal donatıların türlerine göre dağılımı, şöyle:

• Hastane: 270

• Cami: 1179

• Stadyum: 21

• Sağlık ocağı: 101

• Okul: 1458

• Öğrenci yurdu: 220

• Üniversite binası: 26