TOKİ’nin taşeronu maaşlara çöktü

HABER MERKEZİ

Edirne Keşan Yeni TOKİ şantiyesinde çalışan inşaat işçilerinin hakları Adahan İnşaat, 3 Hat Enerji ve TOKİ tarafından gasp edilmeye çalışılıyor.

Asgari ücretleri bankaya yatırılan işçilerin elden ödenmesi gereken ücretleri, mesai ücretlerinin üstüne çökülmeye çalışılıyor. İnşaat işçileri gasp edilmek istenen hakları ve maaşları için direnişlerini sürdürüyor.

İnşaat-İş üyesi işçiler haklarının gasp edilmek istenmesine karşı İstanbul Atakent’te bulunan Rota Office önünde direnişe başladı. İşçiler, Atakent Rota Akademi binası önünde bulunmalarının sebebinin, binada bulunan Adahan firması olduğunu söyledi.

BirGün’e konuşan bir işçi, “Biz 14 kişiyiz hakkımız için mücadele ediyoruz. 3 aylık maaşımızın üstüne yatıyorlar. Bize bu süreçte her gün yanıltıcı bilgi verdiler. Çalışırken 2’nci ayı tamamladığımızda paramızı istedik ama sonra vereceklerini söylediler. Daha sonra iş bitti ve bize tekrar ‘Arkadaşlar siz gidin şeref sözü verdiler ve paranızı yatıracağız’ dediler. Biz işten ayrılalı 1,5 ayı geçti ancak hâlâ hakkımız olan ücreti alamadık. Her gün bize sözler verdiler ama şu anda telefonlarımızı bile engellediler, kendilerine ulaşamıyoruz. Biz kalkıp Urfa’dan geldik ve uzlaşma taraftarıyız ancak paramızı almadan da hiçbir yere gitmeyeceğiz” dedi.