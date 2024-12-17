TOKİ’ye güvendiler, yıkıldılar

Ebru ÇELİK

TOKİ’nin verilen konut sözünü yerine getirmesi için önceki gün Ataşehir’de eylem yapan mağdurlar son 5 yılda yaşadıklarını aktardı, kandırıldıklarını savundu. Maltepe’deki TOKİ projesine giren emekli Hüsna-Turan Yeşil çifti, “Seçimden önce boyun eğiyorlardı şimdi bize boyun eğdirmeye çalışıyorlar” dedi.

Hüsna Yeşil, “Yaşımız 60, emekliyiz ve bir evimiz olsun istedik. 2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum daire fiyatlarının ve taksitlerin sabit kalacağını söyledi. Ama sözlerinde durmadılar. Memur zam oranına göre yılda iki kez artış yapmaya başladılar. Biz iki yıl üç yıl sonra ne kadar taksit ödeyeceğiz bilmiyoruz. Emekli maaşların ne kadar arttığı belli” dedi. Ödeyecekleri ücretin 288 bin liradan 2 milyon 880 bin TL’ye çıktığını belirterek “Bu paraya TOKİ dışında bir yerden ev alabilirdik. İki yıldır bunun için mücadele ediyoruz. Bize verilen sözler tutulsun istiyoruz. Konutları 1.5 yıl sonra teslim edeceklerdi 5 yıl geçti. Gerekçe olarak deprem ve pandemiyi gerekçe gösterdiler. Bu felaketlere biz neden olmadık, cefasını niye biz çekiyoruz. Murat Kurum’un Maltepe’deki TOKİ konutları için “Ada manzaralı bu yüzden arsa fiyatları pahalı” dediğini söyleyen Yeşil, sözlerini şöyle tamamladı: “Başımızı sokacak bir evimiz olsun istedik. Ada manzaralı olsun demedik. O arsayı satan da alan da devlet. Devletin arsası devlete pahalıya mı geldi.”

Melahat Eyyürekli ise 3 yıl önce taksitleri ödemek için işe girdiğini aktararak şöyle dedi: “Biri üniversitede iki çocuk okutuyorum. Eşim emekli oldu, çalışacak durumda değil. Bu imkanla nasıl taksit ödeyeceğiz. Eve ilk girişte vereceğimiz peşinatı dahi ödemek çok zor. Çünkü çok fazla artırdılar.”

Yüzde 60 oranında engelli olan Handan Işık, yıllar önce eşini kaybettiğini ve dul maaşıyla çocuklarının geçimini sağlamaya çalıştıklarını söyleyerek “Arnavutköy’deki TOKİ’ye girdik. Şu an bizden istedikleri peşinatla 5 yıl önce evlerimizin tümünü alabiliyorduk. Şu an ödeyeceğimiz para ile dışarıdan da bir daire alınabilir. Memur maaşına göre zam yapacaklarsa bizlere de o oranda zam versinler. Ben hakkımı helal etmiyorum. Oy zamanı da kimse gelip benim kapımı çalmasın” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı özetledi.

O PEŞİNATA EV ALIRDIK

Ayşe Bayramoğlu ise 4 yıl boyunca evleriyle ilgili tek adım atılmadığını bunun üzerine Ankara’ya gittiklerini aktararak şöyle dedi: “Sonradan öğrendiğimize konutların arsaları imara dahi açık değilmiş, bu yüzden bu kadar beklemişiz. İşin sonunda bizim 5 yılımız çöp olurken enflasyon oranı da arttı. Ödenecek rakamlar 10 kat yükseldi. Diğer illerde bizimle beraber kuraya girenler, bizim ödeyeceğimiz peşinata ev sahibi oldular. Bu nasıl bir haksızlık. TOKİ mağduru olan insanların yarısından fazlası emekli, gazi, engelli ve şehit ailesi. Asıl soru, bu insanlara bu haksızlık yapılır mı?”

Bayramoğlu, sözlerin şöyle sürdürdü: “Bankalar 0.49 faizli kredileri iptal etti. Dini inançları nedeniyle faize karşı olanları şimdi krediye mahkûm ettiler. Faiz haramdır diyorlardı. Bu büyük bir saygısızlık.”